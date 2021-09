Mario Casas presume de exclusivas vacaciones en Maldivas junto a su madre, Heidi Sierra

Mario Casas se embarca en otra aventura para terminar el verano por todo lo alto. Si hace a penas diez días presumió junto con toda su familia al completo de unas impresionantes vacaciones en República Dominicana, ahora ha viajado solo con su madre Heidi Sierra a un exclusivo hotel de Maldivas.

El actor, que demostró en su discurso de los Goya la excelente relación que tiene con su madre, está disfrutando de un tiempo a solas con una de las mujeres más importantes de su vida.

En sus historias de Instagram ha compartido muy contento su viaje en avión hasta la isla paradisiaca. "¡Con la mama que me voy!", escribía en una de sus publicaciones.

Tras un cómodo vuelo en primera clase, Casas ha mostrado la divertida manera por la que se mueven dentro del lujoso complejo hostelero situado en mitad de las aguas cristalinas. Con dos cómodas bicis, madre e hijo recorren la plataforma de madera que separan unas villas de otras.

Privadas habitaciones con vistas al mar que cuestan más de 1.000 euros la noche y cuentan con un patio particular con cómodas hamacas. Desde una de ellas, el intérprete ha mostrado cómo desayunaba desde el paraíso este mismo lunes.

Historia de Mario Casas en Maldivas. @MARIO_HOUSES / INSTAGRAM

Para este viaje ha decidido dejar atrás el llamativo peinado que lució a su vuelta del viaje al Caribe y que llamó tanto la atención a sus seguidores. Un recogido con numerosas trenzas que duró pocos días después de su aterrizaje en Madrid, pero que volverá a echar de menos con el calor de Maldivas.

Casas que siempre se muestra muy familiar en sus redes sociales y no tiene problemas presumiendo de sus seres queridos, de momento actúa mucho más discreto sobre su relación con Desiré Cordero. Aunque han sido pillados varias veces por las calles de Madrid, la pareja aún no ha hecho ningún viaje importante. O al menos, no lo ha mostrado en sus cuentas de internet.