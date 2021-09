Tom Brusse se sentó este sábado en el polígrafo de Sábado Deluxe. El francés se sometió al detector de mentiras de Conchita que reveló algunos de sus secretos sexuales mejor guardados. Parece que al exsuperviviente le gusta dejarse guiar por los caprichos de la noche que lo han llevado a participar en tríos, orgías e incluso ha mantenido relaciones sexuales con hombres.

Durante meses, Tom se ha enfrentado a los rumores que aseguraban que podía haber tenido un encuentro sexual con alguien de su mismo género, pero él siempre lo había negado. El francés contestó "no" a la pregunta de Conchita de sí había mantenido relaciones sexuales con un hombre, pero el polígrafo determinó que mentía. Finalmente el ex de Melyssa reconoció lo que ya había confirmado el detector de mentiras y dijo que no iba a negar que le gustó.

Este lunes, los colaboradores de El programa de Ana Rosa han analizado la entrevista de Tom Brusse y la reacción de Jorge Javier y compañía al descubrir que al empresario también le gustan los hombres. Joaquín Prat ha preguntado a Ana Rosa que qué opina de la confesión del joven y ha respondido: "Nada, no me interesa nada, sobre todo de estos chavalines".

La presentadora ha comentado que no le importa con quién se acueste cada uno, pero que no sabe muy bien si Tom ha sido del todo sincero al confesar que también ha mantenido relaciones sexuales con hombres. "No sé ni siquiera si es su vida sexual de verdad o están alimentando el estar en la tele", ha seguido diciendo la comunicadora. "Pero oye, me parece bien, cada uno hace lo que quiere", ha añadido.

Su compañero Joaquín Prat ha insistido en la libertad de cada uno de llevar su vida sexual y privada como prefiera sin que nadie sea juzgado. "Siempre con precaución, hay que tomar medidas", ha comentado el periodista sobre las orgías. "Están muy experimentados ya, no son unos chavales que es su primera vez y a esa edad no tienen obligación con nadie", ha interrumpido Ana Rosa.

Además, la presentadora ha criticado que la entrevista de Tom Brusse girase en torno a su vida sexual: "También digo una cosa, son tan jóvenes que podrían tener creatividad, no solo para hacer orgías que para mí no tiene ningún interés". "Podían dedicarse también a otras cosas; la tele, ligo, la noche... Es muy pobre para esa edad. Chico aprovecha la edad que esto pasa rápido", ha sentenciado la conductora del magazine matutino.