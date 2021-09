Díaz visitarà en breu València i Alacant per a sentir a col·lectius socials davant el seu nou "projecte de país"

Díaz va subratllar la passada setmana que no està pensant en la seua possible candidatura a les eleccions generals per Unides Podem -com va proposar l'ex-vicepresident Pablo Iglesias-, però va destacar la seua intenció de treballar amb "caràcter immediat", mitjançant un "procés d'escolta", en un "projecte de país per a la pròxima dècada" per a respondre eixa Espanya moderna" que vol "canvis".

Díaz ha assenyalat que és conscient del seu nou projecte de país és un objectiu "complex". Per açò emprèn "des de ja mateix un procés d'escolta amb la ciutadania i amb col·lectius socials, amb el millor del nostre país" perquè "escoltar a moltíssima gent és la clau".

En eixe sentit, ha insistit que vol "dialogar amb eixa ciutadania que representa el millor del nostre país" i per açò vol "escoltar a la gent a professionals de tot tipus de manera trasversal, a actors socials que estan treballant en l'àmbit dels drets civils i humans, per a fer-me una composició de lloc".

La ministra, que ha mantingut aquest dilluns una reunió de treball amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, no ha volgut pronunciar-se sobre l'eixida de Rubén Martínez Dalmau com a vicepresident segon del Consell i conseller de Vivenda (Podem) i la seua substitució per Héctor Illueca, fins a la passada setmana director de la Inspecció de Treball en el Govern d'Espanya, en tractar-se d'un tema de partit.