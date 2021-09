EL PPCV afirma que el Consell "segueix sense pagar les beques del curs passat a milers d'alumnes universitaris"

Martínez ha assenyalat que "les vacances s'han acabat", però la consellera d'Universitats, Carolina Pascual, "segueix desapareguda amb l'inici de curs. Continua sense fixar data per a la resolució de les beques del curs passat i el seu cobrament per part dels alumnes de les universitats valencianes".

El portaveu popular ha recordat que "el passat curs la consellera Pascual va adquirir el compromís que no es tornaria a retardar i abans de finalització de curs resoldria les beques". No obstant açò, ha lamentat que "no només ha tornat a incomplir la seua promesa sinó que hui és el dia en què els milers d'afectats per la seua incompetència segueixen sense cobrar les seues beques pendents de resolució". "Hem arribat a setembre i les beques segueixen sense data de resolució ni de pagament. Pascual enganya i menteix", ha apuntat.

Martínez ha indicat que "la consellera és reincident perquè ha tornat a succeir el mateix que el passat curs. No ha fet res per a solucionar una situació que té una enorme transcendència sobre aquests alumnes, sumint en la incertesa a moltes famílies que no saben a què atenir-se i necessiten planificar-se econòmicament de cara a aquest curs ja iniciat".

De la mateixa manera, ha criticat "la falta de gestió i la incapacitat de la consellera Pascual afecta a milers d'estudiants que necessiten cobrar les beques, perquè són gent que les rep en funció de la renda i, més ara, en l'actual situació de crisi que estem vivint".

Finalment, ha indicat que "només li demanem a la consellera que actue amb la mateixa celeritat que amb la fundació Ellis de la qual el seu marit formava part i a les quals paga puntualment sense que se li passe cap termini".