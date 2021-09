Economia amplia en 1.883.376 euros la dotació d'ajudes a la inversió per a pimes industrials

L'ampliació d'aquesta dotació s'ha publicat en el DOGV i, d'aquesta manera, es completa la resolució de les ajudes del 9 de juliol, en la qual es van concedir 40.186.222,80 euros a 608 empreses.

Sobre aquest tema, la secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Rebeca Torró, ha explicat que gràcies a aquesta modificació pressupostària la Conselleria podrà concedir ajudes a altres 20 empreses més que s'havien quedat inicialment sense subvenció per falta de crèdit pressupostari, la qual cosa suposa el 100% de les sol·licituds presentades".

Així, destinarà en 2021 més de 42 milions a 628 empreses de les pimes industrials de sectors estratègics de la Comunitat Valenciana, com el calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre-pedra natural i àrids, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatges, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la quarta fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.

Torró ha destacat "la importància d'aquestes ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les nostres pimes industrials, ja que se subvencionen tant costos relatius a inversions en actius materials com a maquinària i millora d'equipaments, així com en actius immaterials, com a adquisició de patents, llicències, desenvolupaments industrials o coneixements inventariables".

També ha ressaltat que "amb aquestes mesures també estem recolzant el manteniment i creixement de les nostres empreses, o el que és el mateix, el manteniment de llocs de treball i la creació d'ocupació".

DESPESES SUBVENCIONABLES

Tindran la consideració de despeses subvencionables els costos externs d'adquisició o millora de maquinària, aparells, equips i altres actius materials directament vinculats a la producció, a condició que siguen necessaris per a la implantació, millora o modernització de les línies de producció.

Així mateix s'inclouen els costos externs d'adquisició, disseny a mesura, implantació i posada en funcionament d'actius immaterials com a patents i/o dissenys industrials, llicències de fabricació, programari, aplicacions, desenvolupaments i innovacions industrials realitzades per tercers per a l'empresa beneficiària.

També s'inclouen dins d'aquesta subvenció els costos de contractació externa d'enginyeria industrial necessaris per a l'execució del projecte d'inversió, i les despeses de l'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció.