El Infoca dice que la lluvia no va a apagar el incendio de Sierra Bermeja, aunque se empieza "a ver un poco la luz"

El director del Centro Operativo Regional (COR) del Infoca, Juan Sánchez, ha señalado que la lluvia prevista en el área del incendio de Sierra Bermeja "no lo va a apagar", porque "la cantidad que esperamos en la zona de frente de llamas no llega al suelo"; pero ha dicho que se empieza a ver "un poco la luz al final del túnel y eso levanta el ánimo", tras una noche en la que las acciones realizadas han sido "muy positivas". No obstante, ha apuntado a problemas de agua física en el terreno.

Sánchez ha señalado que están teniendo ya "problemas de agua física en el terreno", porque "estamos acabando con las balsas de agua y ya nuestros medios aéreos tienen que hacer colas de carrusel para poder seguir tirando agua", indicando, como ya dijo en días pasado, "al final el tener más medios solo ocasiona a veces problemas". Así, ha dicho que "hay que trabajar desde tierra todos".

Ha explicado que los aviones de ala fija y de carga en tierra "están recargando en la base de Utrera", los anfibios recogen "bien en el mar o en el pantano de Zahara" y los helicópteros y helicópteros pesados "en cualquier balsa de agua, incluso en un charco". Asimismo, ha indicado que el perímetro ha variado muy poco desde este pasado domingo.

Sánchez ha manifestado que las acciones desarrolladas durante toda la madrugada para luchar contra este incendio han sido "muy positivas". "El incendio nos ha dado una tregua esta noche", ha dicho Sánchez, quien ha esperado que poder ir estabilizando partes del mismo y que quede estabilizado por completo en los próximos días.

Así, ha explicado que "la borrasca que se aproxima y que hace predecir un poco de lluvia, nos ha aportado humedad pero también viento", que ha permitido a los efectivos trabajar en la zona norte "con aplicación de fuego técnico", pero no en la zona suroeste "porque el propio viento lo iba empujando".

Asimismo, ha apuntado que actualmente el área de Casares "es la zona más activa y la que más humo está originando, pero que afecte a poblaciones no hay riesgo inminente, tendrían que cambiar mucho las condiciones, que en un incendio como este todo puede pasar, y llegado el caso adoptaríamos las medidas", por lo que ha incidido en que ahora se trabaja "con todos los medios pesados en esa zona".

"Vamos a seguir trabajando para intentar estabilizar esta noche distintas partes del incendio, como ya hemos hecho", ha dicho el director del COR del Infoca, apuntando por ejemplo que "la zona del sureste ya está estabilizada por eso vimos viable ayer la vuelta de las personas desalojadas" días atrás en Estepona y Benahavís.