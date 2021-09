Podemos y CSI exigen al Principado recolocar a los trabajadores de Vauste y recuperar 10,5 millones de inversión

La portavoz municipal de Podemos-Equo Xixón en Gijón, Laura Tuero, pedirá explicaciones, por su parte, al Gobierno local acerca de que fuera conocedor, desde 2016 o 2017, de filtraciones de sustancias tóxicas que podrían acabar en acuíferos del municipio, procedentes de la empresa Graham Corporate, anteriormente Vauste y, mucho antes Tenneco, actualmente en proceso de liquidación.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Ayuntamiento gijonés, acompañadas del secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Asturies, Daniel Ripa, y de dos representantes sindicales en Vauste, Ignacio Fuster y Fernando Álvarez, ambos de la CSI.

Tuero ha incidido en que quieren conocer qué hizo tanto el Principado como el Ayuntamiento gijonés para evitar la contaminación ambiental.

SUELO CONTAMINADO

Fuster, por su lado, ha señalado que en CSI disponen de informes que reflejan los posibles vertidos contaminantes. Estos documentos son resultado del análisis del subsuelo de Vauste, donde, según él, se evidencia la presencia de productos químicos, algunos de ellos, "hasta 2.000 veces por encima de los niveles permitidos", ha alertado.

Incluso, en la cata realizada a 15 metros de profundidad, se encontró una balsa contaminante del tamaño de diámetro de la misma empresa, según Fuster.

Asimismo, consta que existe un acuífero entre 20 y 45 metros de profundidad, que llega desde Gijón hasta Villaviciosa, la citada "contaminación podría suponer un riesgo para la salud", ha advertido

A esto han sumado las dudas del sindicato acerca de la potabilidad del agua que han estado consumiendo los trabajadores, la misma que era usada para cocinar los alimentos del servicio de comedor de la fábrica.

Incluso, ha llamado la atención sobre que los efectos de esta contaminación pueden darse más a largo plazo, sin ser perceptibles en el momento actual. De hecho, ha asegurado que ya ha habido trabajadores enfermos por exposición a elementos contaminantes, por lo que sospechan ahora si podría haber sido también por el agua y la comida consumidos en el lugar de trabajo.

Respecto a la inversión de 10,5 millones de euros, ha apuntado que judicialmente se ha demostrado que hubo un acuerdo "secreto" dentro del contrato de venta al "fondo buitre" y se sabe que ese dinero quedó en un banco de Munich (Alemania).

CSI junto con la empresa DSA, según el representante sindical, presentarán una querella en Alemania contra Quantum Capital Partner y contra la empresa responsable en España de la citada entidad, por la supuesta apropiación indebida de esos 10,5 millones de euros. Se basan para ello en un informe pericial de Rubén Manso Olivar.

Ha lamentado que el Principado no velara por el cumplimiento de los compromisos de venta. Asimismo, ha acusado al consejero de Industria de no haberles escuchado, a lo que ha sostenido que si lo hubiera hecha, no estaría ahora la empresa en liquidación ni todos los trabajadores en la calle.

Al tiempo, ha instado al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Gijón el que exijan, a quien corresponda, la recuperación ambiental de la zona. De lo contrario, CSI tomará las medidas oportunas para que se lleve a cabo.

También ha pedido que se asuman responsabilidades por lo ocurrido, tanto a nivel institucional como privado, por la "omisión" de los citados informes. Además, reclamado que se recoloque a la plantilla al completo de Vauste Spain, es decir, 135 trabajadores, incluidos los 60 despedidos en octubre de 2020 mediante un ERE.

Además, ha avanzado que pasarán toda la documentación sobre la posible contaminación tanto a la Confederación Hidrográfica del Norte como del Seprona (Guardia Civil), a fin de que hagan las comprobaciones y actuaciones oportunas. Fuster ha matizado que desconoce la situación actual, ya que el último análisis es de 2016/2017.

DESLOCALIZACIÓN Y CIERRE

Ripa, por su parte, ha hecho un repaso al proceso de venta de Tenneco a Vauste y luego a Quantum, bajo la "complicidad" del Principado. Para él, fue "una deslocalización y un cierre en tres pasos".

Es más, ha indicado que el consejero de Industria "o es incompetente o es cómplice", a lo que ha apuntado que no ha habido "ni una sola acción" de su consejería para mantener la viabilidad de la empresa y el empleo".

Asimismo, ha indicado que, en el momento actual, la empresa está en liquidación, con trabajadores que, en algunos casos, llevan hasta diez meses sin cobrar.

Ha alertado, además, de que se desconoce qué ha sido de los 10,5 millones de euros comprometidos en un acuerdo "secreto" de la venta de Vauste a Quantum para inversiones en la factoría. "Hay un fondo buitre que se ha llevado ese dinero", ha sostenido, a lo que ha añadido que el Principado parece sin seguir enterarse de que ha "desaparecido" ese dinero.

Ripa ha recordado que desde Podemos habían planteado en su día que entrara en el accionariado la SEPI o incluso el Principado para salvar la empresa. Con todo, quiere saber qué se va a hacer por recolocar a los 130 trabajadores.

"Ha sido una estafa y un cierre", ha afirmado sobre el proceso de venta hecho años atrás, a lo que ha pedido al Principado que actúe. También ha conminado a que se investigue la posible contaminación del suelo y que haya una vigilancia de la salud de los trabajadores a futuro.