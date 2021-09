VÍDEO: Presidente de Consejo Consultivo CLM renuncia a participar en votaciones del PSOE para preservar su independencia

De Irízar ha hecho esta declaración de intenciones en el acto de toma de posesión de su cargo, que ha tenido lugar en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha admitido saber que ha de actuar "con independencia del Gobierno regional".

"Pero esta independencia no supone ir por libre, sino ser leal a las instituciones regionales y procurar siempre buscar soluciones jurídicas adecuadas para el éxito del proyecto político del Gobierno de la comunidad autónoma, aunque alguna vez haya que cambiar el sí por el sí, pero incluso por el no", ha asegurado el nuevo presidente del Consejo Consultivo tras prometer el cargo.

"He de dejar claro que si alguna vez esto ha de suceder será siempre desde la lealtad y desde el espíritu de máxima colaboración. La lealtad se extenderá al gobierno que podrá surgir de nuevas elecciones", ha dicho De Irízar, que también ha mostrado su deseo de que los ciudadanos de Castilla-La Mancha, en ese trance, "elijan en la misma forma que lo hicieron en 2019".

"Una cosa es ser independiente y actuar sin independencia y otra muy distinta no tener preferencia por alguna de las opciones políticas que se presentarán a las próximas elecciones", ha añadido.

Dicho esto, ha recordado que la ley que regula el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, "sabiamente y a diferencia de otras leyes", no permite a los miembros de este órgano ostentar cargos ejecutivos en partidos políticos, pero sí la pertenencia a los mismos, porque es "evidente" que un cargo de dirección en un partido político puede suponer un conflicto a la hora de tomar decisiones como las que se toman en el seno del Consejo, mientras que la mera pertenencia no es más que "una declaración pública a la que nadie está obligado, por supuesto, en la ideología personal".

"Pertenezco al PSOE desde 1987. No voy a dejar la militancia pero, sí interpretando en el sentido más estricto la ley, no ostentaré cargo público en organización. Renuncio a participar en votaciones internas al objeto de preservar mejor la independencia. Ruego al secretario de Organización que tome nota de ello", ha reclamado.

"La independencia que estoy reclamando no supone neutralidad ideológica y quienes afirman a la hora de ejercer sus responsabilidades que dejan a un lado sus ideas, mienten", ha opinado.

En esta línea, y sin citar al medio que lo ha publicado, ha aludido a un artículo publicado en un diario digital de Guadalajara que, tras conocerse su nombramiento, determinó que "Irízar lo hará bien, si le dejan".

"Tras agradecer esta afirmación, quiero decir que procuraría hacerlo bien aunque no me dejasen, pero como estoy seguro de que no solo me dejarán sino que ayudarán a hacerlo bien, si no lo hago, la responsabilidad será solo mía", ha apostillado.

El que fuera primer presidente de las Cortes, ha concluido agradeciendo la confianza depositada en él para estar al frente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, recordando que su nombramiento no es posible revocarlo, por imperativo legal. "Espero que por mi actuación nunca piensen que se equivocaron".