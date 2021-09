La Policia imposa 1.066 sancions a l'agost per festes il·legals o botellons a la Comunitat Valenciana

En el conjunt del mes, els agents van interposar 7.114 sancions per no respectar la normativa covid-19, enfront de les 4.851 registrades al juliol, la qual cosa suposa un augment del 47 per cent. D'aquesta xifra, 3.147 sancions van ser per incomplir les restriccions a la mobilitat nocturna imposades per la Generalitat Valenciana, enfront de les 1.110 interposades per la Policia Nacional en el passat mes de juliol.

Així mateix, s'han registrat 2.901 sancions per no portar mascareta o portar-la malament enfront de les 2.615 de juliol. Des del 26 de juny no és obligatori l'ús de mascareta a l'exterior sempre que es mantinga la distància de seguretat per a evitar la propagació del virus.

Segons les dades de la Policia Nacional, la setmana del 9 al 15 d'agost va ser la que més sancions va registrar. Només el 10 d'agost es van comptabilitzar 70. D'altra banda, de les 3.147 sancions imposades per no respectar les restriccions a la mobilitat nocturna, 1.828 es van registrar a la província d'Alacant, 1.240 a la de València i 79 a Castelló.

En total, la Policia Nacional ha detingut cinc persones per incomplir el toc de queda -dos a Alacant, dos a València i una a Castelló-. El 25 d'agost va ser el dia que més sancions es van comptabilitzar -172-.

Finalment, del total de sancions registrades per no portar mascareta o portar-la malament, 1.860 es van imposar a Alacant, 935 a València i 106 a Castelló. El 27 d'agost va ser el dia que més sancions es van comptabilitzar -209-.