El 'Sueldazo' de l'ONCE reparteix prop de dos milions a Gandia i Aiora

ONCE

José Vicente Llanes Albert ha sigut el venedor que ha portat la sort a la capital de la Safor amb 10 cupons premiats: nou premis de 20.000 euros i un 'Sueldazo' de 300.000 euros més 5.000 euros al mes durant 20 anys.

José Vicente és venedor ONCE des de fa 25 anys i mentor formador de nous venedors: "És molt gratificant compartir la meua experiència de més de dos dècades repartint il·lusió", ha destacat.

Té discapacitat visual greu, ha estudiat amb professors de suport ONCE i ha practicat esports com goalball o futbol sala adaptat per a persones cegues. "És una gran alegria donar aquest premi milionari entre els meus clients, un 'Sueldazo' que canviarà la vida dels afortunats", ha agregat.

D'altra banda, Francisco Javier Martinez Landete ha repartit també un 'Sueldazo' a Aiora amb un cupó premiat d'aquest diumenge amb 2.000 euros al mes durant 10 anys, un total de 240.000 euros. Francisco Javier exerceix la venda de productes ONCE en ruta de venda per la Vall de Cofrents-Aiora..

El cupó de Cap de Setmana d'ahir diumenge, 12 de setembre, va estar dedicat a la població de Palas de Rey, Lugo.

El 'Sueldazo' del Cap de setmana de l'ONCE ofereix, tots els dissabtes i diumenges, un premi principal de 300.000 euros al comptat, més 5.000 euros al mes durant 20 anys consecutius, a només un cupó del número i sèrie premiats en la primera extracció. A més, premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys consecutius, als quatre cupons dels números i sèrie premiats en alguna de les extraccions de la segona a la cinquena. 54 premis de 20.000 euros a les cinc xifres del número premiat en la primera extracció. I premis de 400, 200, 30, quatre i dos euros.

Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels 20.000 agents que integren la seua xarxa de vendes. A través del Terminal Punt de Venda (TPV), el client pot triar a més el nombre que més li agrade. També es poden adquirir des de la pàgina web oficial de 'Juegos ONCE' i establiments col·laboradors autoritzats.