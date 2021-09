El Sueldazo de la ONCE reparte cerca de dos millones en Gandia y Ayora

José Vicente Llanes Albert ha sido el vendedor que ha llevado la suerte a la capital de la Safor con 10 cupones premiados: nueve premios de 20.000 euros y un Sueldazo de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años.

José Vicente es vendedor ONCE desde hace 25 años y mentor formador de nuevos vendedores: "Es muy gratificante compartir mi experiencia de más de dos décadas repartiendo ilusión", ha destacado.

Tiene discapacidad visual grave, ha estudiado con profesores de apoyo ONCE y ha practicado deportes como goalball o fútbol sala adaptado para personas ciegas. "Es una gran alegría dar este premio millonario entre mis clientes, un Sueldazo que cambiará la vida de los afortunados", ha agregado. Por su parte, Francisco Javier Martinez Landete ha repartido también un Sueldazo en Ayora con un cupón premiado de este domingo con 2.000 euros al mes durante 10 años, un total de 240.000 euros. Francisco Javier ejerce la venta de productos ONCE en ruta de venta por el Valle de Ayora. El cupón de Fin de Semana de ayer domingo, 12 de septiembre, estuvo dedicado a la población de Palas de Rei, Lugo.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal de 300.000 euros al contado, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos, a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE y establecimientos colaboradores autorizados.