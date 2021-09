Así quedó la cara de Carme Chaparro después de jugar con su hija al divertido maquillaje por sorteo

La periodista y presentadora Carme Chaparro ha subido a sus stories de Instagram el resultado de un divertido juego al que jugó con su hija este fin de semana y que acabó con su cara maquillada de una original manera.

Chaparro, que acaba de publicar su novela No decepciones a tu padre, pasó el domingo dejando que su hija la maquillara, pero con el azar mediando. En un bol había papelitos con partes de la cara y en otro, colores.

Así, se sacaba un papelito de cada recipiente y ese era el color que se aplicaba a la cara de la presentadora. "Mi hija pincel en mano, ¿qué puede salir mal?", decía divertida la presentadora al inicio del juego.

El resultado, claro, fue bastante surrealista, pues el azar no es muy buen aliado para el maquillaje. Aún así Chaparro se lo tomó con humor y no dudó en mostrar los resultados: un rostro pintado a lo impresionista, que no le acababa de sentar mal.

Carme Chaparro, maquillada por su hija y el azar. INSTAGRAM / @carmechaparro

"Seguidme para más consejos sobre como pasar tardes de domingo con hijos", decía la periodista con mucho humor.