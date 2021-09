Podemos propone sustituir la oposición a juez por un "MIR judicial" para acabar con el "sesgo de clase" de los magistrados

"Tenemos un problema con la justicia en este país" porque, entre otras cosas, los jueces y magistrados tienen un "sesgo de clase", y para combatirlo es necesario sustituir el actual sistema de oposiciones por una suerte de examen MIR, la oposición que tienen que aprobar los aspirantes a médicos en la sanidad pública. Así lo planteó este lunes la portavoz orgánica de Podemos, Isa Serra, que anunció que la formación morada presentará en las próximas semanas una iniciativa en este sentido en mitad de la polémica por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace casi tres años.

El anuncio de Serra, hecho público tras la reunión de la ejecutiva de Podemos, se produjo apenas un día después de que el portavoz de justicia del PP, el magistrado Enrique López, asegurase que su partido tiene el "apoyo de la mayoría de la carrera judicial" con respecto a su propuesta para reformar el CGPJ. Para Podemos, estas declaraciones de López suponen el reconocimiento por parte del PP de que "básicamente controla la justicia", y Serra aseguró que los populares "se dedican a chantajear" y a insultar "a los jueces que toman decisiones adecuadas y justas".

Por ello, la portavoz explicó que su formación se encuentra preparando una iniciativa para modificar "el acceso en la carrera judicial" y convertirla en "un sistema similar a un MIR" y así "acabar con el sesgo de clase" que, entienden los morados, se produce por el hecho de que para aprobar la actual oposición sea necesario dedicarse durante años al estudio de manera prácticamente ininterrumpida, así como costear "escuelas privadas" una vez aprobado el examen.

"Ahora mismo no hay un itinerario público que permita que una persona, independientemente de su situación, pueda acceder a ser juez o fiscal", denunció Serra, que sostuvo que, "tras el acceso a la plaza, se accede a un sistema de escuelas privadas donde no se garantiza la igualdad de condiciones". "Para nosotros es importante haya un sistema transparente y público desde el inicio de la carrera de derecho hasta que se termina ejerciendo como juez" que sirva para superar esas "barreras socioeconómicas", sostuvo la portavoz.

Serra, no obstante, no quiso ofrecer detalles sobre cuándo terminará presentando Unidas Podemos esta propuesta, sobre si lo hará a través de su representación en el Gobierno o a través de su grupo parlamentario, ni tampoco en relación a los detalles del método que plantean. "No quiero adelantar la propuesta porque faltan cuestiones que concretar, y porque hace un flaco favor al debate que se puede tener con la sociedad civil", justificó la portavoz.