La Guàrdia Civil amplia a 2014 la investigació per les subvencions a empreses de Francis Puig

Així es desprèn de l'ofici, al que ha tingut accés Europa Press, que ha remès la Guàrdia Civil al Jutjat d'Instrucció número 4 de València, encarregat d'investigar un presumpte frau de subvencions a Francis Puig i els seus socis atorgades per la Generalitat Valenciana, la de Catalunya i el Govern d'Aragó.

Fins ara, la Guàrdia Civil ha estat investigant les subvencions atorgades entre els anys 2015 i 2018 i, per a açò, va sol·licitar a diferents entitats bancàries la relació de tots els moviments ocorreguts entre gener de 2015 i juny de 2019.

Una vegada aportats els expedients per la Generalitat de Catalunya relatius a les subvencions percebudes per Mas Mut Produccions S.L. i Comunicacions dels Ports, es va observar que per a la justificació de despeses de la subvenció corresponent a 2015 se sol·licitaven les despeses de producció, edició i emissió corresponent de l'any anterior de la convocatòria, és a dir, 2014.

Així, la Guàrdia Civil ha exposat al jutjat que per a poder comprovar les despeses aportades en el compte justificatiu de les empreses són "necessaris" els moviments realitzats durant 2014 de les empreses Mas Mut i Comunicacions dels Ports. Per açò, li sol·licita que faça un manament judicial als bancs perquè se'ls facilite la informació requerida.

Aquesta causa parteix d'una querella contra Francis Puig i els seus socis per la possible adjudicació fraudulenta de subvencions de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat Catalana i del Govern d'Aragó a les mercantils Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B i Kriol Produccions entre els anys 2015 i 2018.