Ayuntamiento e Inquietarte facilitan las vacaciones a las mujeres maltratadas en Soria para su reconstrucción personal

La concejal de Igualdad, Gloria Gonzalo, y el representante de la Fundación Jesús Pozo, han presentado este convenio dotado de 5.000 euros y que servirá para sufragar los gastos de transporte y manutención.

La concejal de Igualdad ha agradecido la "generosa colaboración" de la Fundación y ha incidido en que la atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género abarca también "la recuperación emocional y el empoderamiento, básico para tener una vida libre".

"El convenio busca ser una herramienta que hasta ahora no habíamos tenido, vacaciones ligadas al descanso y a la reconstrucción personal y así mitigar la vida permitiendo un descanso en un entorno seguro", ha señalado.

En este sentido, desde Servicio Sociales del Ayuntamiento se selecciona a las mujeres que necesitan utilizar esta herramienta y la Fundación pone a disposición sus inmuebles "para que disfruten de unas vacaciones dignas en un clima de seguridad y de reconstrucción personal".

ENTORNO TURÍSTICO COTIDIANO

Jesús Pozo ha señalado que el objetivo es ayudar a mujeres sin recursos que no tendrían oportunidad de viajar, para que puedan tener un "descanso en un entorno turístico normal" ya que ha asegurado que una vez que pasan allí las vacaciones, entre siete y diez días, "salen con otra perspectiva del mundo".

"Llegan mujeres cuando han salido de la situación de peligro, no es una casa refugio, son unas vacaciones para que se recuperen y emprendan una nueva vida, donde conocen gente diferente que no han vivido lo que ellas y se den cuenta de que hay otra vida", ha detallado el representante de la Fundación, que ha apuntado que además hay una persona responsable en cada lugar turístico para que no se sientan solas.

Jesús Pozo ha contado que la idea surgió a raíz de conversaciones con la concejal de Igualdad, en el marco de la Novela Histórica de Soria, dónde participó su mujer Nieves Concostrina y donde también abordaron otros asuntos en común como el cine para mujeres.