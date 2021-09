La Unió es concentrarà aquest dimecres davant el Ministeri d'Agricultura per a reclamar un PAC per als professionals

20M EP

Un centenar d'agricultors i ramaders de la Unió de tota la Comunitat Valenciana, al costat d'uns altres de diverses autonomies convocats per la Unió d'Unions, es concentrarà aquest dimecres 15 de setembre a les portes del Ministeri d'Agricultura per a reclamar "una PAC per als professionals, una llei de la cadena alimentària justa i que arribe la democràcia al camp".