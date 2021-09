CSIF exigeix la urgent reparació de la climatització a les oficines de DNI del carrer Hospital de València i Paterna

La central sindical explica en un comunicat que en l'oficina de DNI de Paterna, situada en la primera planta de la comissaria del Cos Nacional de Policia, no funciona l'aire condicionat ni en la sala d'espera ni en les dependències de tramitació.

Açò provoca que tant els quatre empleats públics com els al voltant de 150 usuaris que acudeixen cada dia suporten altes temperatures, que divendres passat, per exemple, van mesurar en 29,6 graus.

El sindicat assenyala que la situació resulta similar a la qual ocorre en les instal·lacions del carrer Hospital de València, on citen diàriament a 700 usuaris per a expedició de DNI, passaport o documentació d'estrangeria, la qual cosa converteix l'oficina, atesa per 19 treballadors, en la més transitada de la província.

CSIF va denunciar al juliol la falta de funcionament de la climatització en l'estada de tramitació, que amb prou faenes era solucionat per dos ventiladors que únicament cobreixen una part d'eixe espai.

El problema s'ha agreujat en estendre's a la sala d'espera en les últimes setmanes, per la qual cosa les altes temperatures, que han aconseguit en l'interior els 30 graus, "es pateixen en dos de les tres dependències d'aquesta oficina de València".

El sindicat recorda que el màxim contemplat en el Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball, és de 27 graus, per la qual cosa la falta de reparació de la climatització ha provocat que se supere el màxim legal.

CSIF insisteix tant al Ministeri de l'Interior com a Prefectura Superior del Cos Nacional de Policia que escometen "amb urgència" aquestes reparacions.