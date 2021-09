La Junta retoma con un estudio de alternativas el cierre del anillo de la circunvalación de Granada

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha recalcado que el cierre del anillo es "una antigua reivindicación de los granadinos que se remonta a hace 15 años y de la que, pese a su importancia, se ha avanzado muy poco en todo ese tiempo". "Era necesario empezar desde cero, ya que hasta los datos de tráfico se remontan al año 2009, que obviamente poco tienen que ver con la realidad actual de Granada", ha detallado la consejera.

Este estudio buscará la alternativa más viable no sólo económica, sino social y medioambientalmente. "Queremos tener un proyecto que se pueda ejecutar en un futuro y que no se guarde en un cajón como tantos otros que, con su olvido, han contribuido a que Granada no haya resuelto sus históricos problemas de movilidad".

El actual proyecto se plantea desviar parte del tráfico actual de la Circunvalación de Granada (A-44) con una nueva carretera que conseguiría cerrar el anillo viario que rodearía el núcleo urbano de la ciudad de Granada. Con la actuación propuesta se evitaría el colapso en horas punta, donde coinciden los vehículos de paso con el tráfico local, aumentando el nivel de servicio de la actual circunvalación Esta actuación, además, mejoraría la accesibilidad de los barrios del área oriental de Granada y la de los municipios del noreste del área metropolitana. De igual manera, comunicaría la autovía A-92 con el acceso a Sierra Nevada a través de la A-395.

El estudio informativo, que cuenta con un plazo de 12 meses tras la adjudicación de los trabajos, incluye la realización de los documentos necesarios para la tramitación ambiental, la definición y realización de la cartografía y topografía de la zona objeto del estudio, el estudio geológico y geotécnico, incluyendo realización de campanas y ensayos, o la elaboración e impresión de paneles básicos del estudio.

Las empresas interesadas en la redacción del estudio tienen hasta el 24 de septiembre para presentar sus ofertas. Desde la Junta resaltan que la reactivación del cierre del anillo de Circunvalación se suma a otras acciones que se han llevado a cabo durante este mandato para mejorar la movilidad en el área de Granada y fomentar el uso del transporte público.

Entre ellas, la consejería destaca las obras, ya iniciadas, del Intercambiador Sur; el próximo comienzo de los trabajos de la plataforma reservada en la glorieta de La Zubia o los trámites ya puestos en marcha de cara a la futura ampliación del Metro de Granada.