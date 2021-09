Díaz assegura la seua voluntat clara de pujar l'SMI i diu que la decisió "està ara en la part majoritària del Govern"

Així ho ha manifestat a Alacant, després de mantindre una reunió de treball amb el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, en ser preguntada per les negociacions per a pujar el salari mínim interprofessional.

Díaz ha insistit que "és coneguda" la posició del seu Ministeri de pujar l'SMI i per a açò ha reclamat "diàleg social de manual". Ací ha lamentat la posició de les patronals que "han entrat demanant la congelació de l'SMI enguany, és a dir, demanant zero i ixen demanant zero. Açò, han d'entendre'm, no és negociar, açò és una altra cosa", ha censurat.

La ministra, que ha assegurat que li agradaria tindre "un acord amb el major d'interlocutors socials", ha explicat que aquest cap de setmana ha treballat "informalment" amb els sindicats i sap "on pot estar l'acord". Però ara, "la decisió no està en aquesta part de la coalició, està ara mateix en la part majoritària del Govern", ha apuntat.

Per a Díaz "cal pujar l'SMI" perquè "la gent ho està passant malament" amb la pujada de l'IPC i "la prioritat per al Ministeri de Treball i Economia Social són les persones vulnerables", en concret, "eixos treballadors i treballadores que estan fora de conveni, que ho estan passant molt mal i que encara que a voltes estiguem parlant de quantitats simbòliques són molt importants per a les famílies".

Així, ha subratllat la seua "disposició a aconseguir un acord amb els sindicats i ha de ser l'altra part del Govern la que es pronuncie". "La meua posició és clara i el debat està en el si del Govern", ha conclòs.