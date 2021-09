El amianto, una pandemia "invisibilizada" que dejará una "herencia envenenada": dónde está y cómo afecta a la salud

Si lee asbesto o amianto quizá no le suene tanto como uralita. En realidad, esta era la marca comercial, como quien llama 'danone' a un yogurt. Este material, una vez comienza a degradarse, desprende al ambiente fibras que al inhalarse pueden alojarse en los pulmones originando enfermedades de gravedad como diversos cánceres. Este material será el causante de una pandemia "invisibilizada" y silenciosa pero que dejará una "herencia envenenada y miles de casos de cáncer que se manifestarán dentro de 20 a 50 años".

Por ello, más de 40 organizaciones civiles, médicas y ecologistas, unidas bajo el Grupo de la Ley Integral del Amianto, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que España aborde una propuesta de Ley Integral del Amianto de forma urgente basada en los siguientes ejes: la identificación y censo de lugares donde sigue habiendo amianto, la erradicación del amianto (comenzando por los centros educativos) para que España sea un país libre de amianto antes de 2028, la creación de un fondo de compensación para los afectados, el desarrollo de tratamientos para las enfermedades derivadas de la exposición al amianto, así como tecnología para la gestión y eliminación segura de este peligroso residuo en el marco de los fondos del Plan de Recuperación de la Unión Europea.

Eliminar el amianto todavía presente en los centros educativos, polideportivos o cualquier instalación o entorno con presencia de niños y niñas es una de las prioridades de esta plataforma, que lamenta que se haya iniciado un nuevo curso escolar sin avances en este campo por parte del Gobierno. "La pandemia del amianto supone un grave problema de salud pública, medioambiental y laboral e ignorarlo es una enorme irresponsabilidad", advierten.

Según explica el coordinador del grupo, Antonio Bernardo, uno de los principales problemas actuales es que no existen datos a nivel nacional de los colegios que todavía cuentan en sus instalaciones con amianto. Destaca, no obstante, el trabajo de Comunidades como Andalucía, "pionera por desarrollar un plan para y desamiantar colegios". País Vasco o Murcia también tienen "datos parciales y aislados" obtenidos gracias a "los esfuerzos de algunos padres y madres", añade el portavoz Grupo Ley Integral del Amianto, Leonardo Visconti.

130.000 muertes para 2050

Esta organización, que surge para consensuar una propuesta normativa, calcula que el amianto sería el responsable de entre 5.000 y 6.000 muertes al año en España. Además, teniendo en cuenta que más del 65% del amianto instalado en España ha finalizado sus 30-35 años de vida útil (para 2030 lo habrá hecho el 87%; y para 2040, el 100%), cifran en 130.000 los fallecimientos causados por el amianto para 2050, un 40% de los mismos estaría "aún por llegar", según reza el manifiesto publicado en la web de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Una vez finaliza la vida útil del asbesto y este comienza a degradarse, despide fibras que se pueden inhalar y pueden depositarse en los pulmones de quienes frecuentan los entornos en los que está presente. La exposición a este mineral, ampliamente utilizado por la industria en la segunda mitad del siglo XX y reconocido ya como cancerígeno "de primer nivel", puede provocar enfermedades inflamatorias fibrosantes (asbestosis, una enfermedad inflamatoria que afecta a los pulmones y causa dificultad para respirar, tos y daño permanente en el pulmón) y cáncer.

Efectos del amianto en el organismo humano. Henar de Pedro

Según explica Josep Tarrés, médico de familia y neumólogo especialista en patologías causadas por el amianto, entre los cánceres que pude causar se encuentra el mesotelioma pleural, que es un tipo muy específico provocado por el contacto con el asbesto. "El 100% de los casos están causados por el amianto. Es un cáncer muy agresivo, con poco tratamiento, únicamente paliativo". "Y la incidencia sube cada año, pues cada año hay más casos de mesotelioma desde que hay registros (años 80) y hasta 2020", advierte.

¿Cómo? Las fibras que se desprenden a deteriorarse o manipularse se introducen vía aérea en nuestro organismo y "penetran hasta los recovecos más profundos de nuestro aparato respiratorio".

Tarrès mantiene que el amianto es también el responsable de entre un 15 y un 20 por ciento de todos los casos de cánceres de pulmón. También produce cánceres de laringe, alguno de esófago y de ovario.

Mayor riesgo para los niños y niñas

Antonio Bernardo trabaja en el sector de Riesgos Laborales y comenzó a luchar contra esta "telaraña global" hace 15 años, cuando afrontó el fallecimiento de una persona cercana a causa de la exposición "muy eventual" a este material. Hoy es el coordinador del Grupo Ley Integral del Amianto. Señala a 20minutos que los más pequeños "son siete veces más vulnerables" al amianto, pues su actividad física es mayor, juegan en el suelo, donde se depositan las fibras que se caen de los tejados, y respiran más veces por minuto que la población adulta.

Manifestación para eliminar el tejado de amiento en un colegio de Málaga, en una imagen de archivo EUROPA PRESS/ CCOO

A esto se añade que el largo periodo de latencia, "de hasta 50 años", los cual "provocará que tengamos víctimas del amianto al menos hasta 2040", auguran los expertos. El neumólogo especialista en amianto explica que a un niño, por su esperanza de vida, "tiene muchas más posibilidades" de desarrollar patologías derivadas de la exposición al amianto. En cambio, los adultos tienen más posibilidades de morir antes por causas naturales.

"Se dice que es una pandemia invisible y no es verdad. Es una pandemia invisibilizada", critica el doctor Tarrés. "No se le ha dado la importancia que tiene. Es una pandemia silenciosa porque se ha querido que sea así (de momento). Es una herencia envenenada porque vamos a dejar a las próximas generaciones una problemática sin resolver muy grave", sentencia el neumólogo.

En los colegios, prosigue Bernardo, igual que en otras construcciones, el amianto puede estar presente en cubiertas, tejados, bajantes, paneles fluviales, conductos de evacuación de agua y de saneamiento, falsos techos acústicos, pizarras, pavimentos, suelos de vinilo-amianto, instalaciones eléctricas o en materiales ignífugos de estructuras. "Se usó mucho. Tiene más de 3.000 aplicaciones diferentes, la más conocida fue la de fibrocemento", apunta.

"Hay infraconocimiento sobre el amianto. Más del 95% de los casos de enfermos por el amianto nunca son identificados como tal -añade-. Casos como el de Jose María Íñigo hay muchos pero no afloran. Se puede estar expuesto al amianto en tu vida cotidiana, bien por el trabajo, bien por un familiar que lo trae en el mono de trabajo, o bien por convivir con una fábrica que trabaja con amianto o porque en tu vivienda, en tu colegio o en tu entorno hay materiales que se están degradando", asevera Bernardo.

Gestión limpia de los "millones de microfocos"

Si bien en España se prohibió emplear el amianto en 2002 a instancias de directiva europea, Bernardo alerta de que "hay una puerta abierta a un uso muy minoritario que es la industria del cloro-álcali, que ha ido prorrogando una excepción para permitir la entrada de amianto a nuestro territorio".

Además, "tenemos un grave problema porque en 2002 se prohibió pero no se determinó qué hacer con las 2,6 millones de toneladas de amianto que se estima que hay en España", recalca Bernardo, que denuncia que se deposita tanto en vertederos ilegales como legales, donde siguen desprendiendo partículas cancerígenas a medida que se van degradando poniendo en riesgo la salud de la población, por lo que subraya la necesidad de invertir en tecnología que permita la gestión limpia de estos residuos.

Sobre este asunto también insiste el doctor Tarrés: "Se prohibió en 2002 pero el problema es el instalado, que es una fuente inmensa de amianto liberado al ambiente próximo a la placa. Al inicio del problema había grandes focos que centraban el problema (las fábricas de uralita o de barcos, por ejemplo), pero en estos momentos, con esas fábricas cerradas, el problema es que existen millones de microfocos contaminantes. Cualquier tejado de uralita deteriorada, como es la mayoría porque la mayoría ya ha superado su vida útil, es un microfoco contaminante. Y no hay nivel mínimo de seguridad, pues con muy pocas fibras se puede desarrollar un mesotelioma".

Por ello, el Grupo Ley Integral del Amianto reclama al Gobierno que destine parte de los fondos europeos a desamiantar de forma segura. "España necesita desamiantarse. Esto se sabe que hay que hacerlo. Solo hace falta poner los medios", exige Tarrés, que recuerda con indignación que el Ministerio de Defensa gaste 30 millones de euros al día mientras que Badía del Vallés (Barcelona) no encuentre financiación para los cuatro millones de euros que ha estimado que necesita para eliminar el amianto de la localidad. "Me parece increíble que, sabiendo que este problema va a más y que la única solución es desamiantar, no se destinen más fondos para ello", zanja.