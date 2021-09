Juan José Aliste recibe a título póstumo la Medalla de las Víctimas del Terrorismo por su defensa de la libertad

En este acto, celebrado en la sede de la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca, ha recibido el reconocimiento, su viuda, Consuelo Blanco, acompañada por familiares, de manos del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Entre las autoridades presentes, han estado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, el presidente de las Cortes Regionales, Luis Fuentes, el consejero de Presidencia de la Junta, Ángel Ibáñez, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias.

Fernández Mañueco ha destacado durante la entrega que ha sido un acto "de reconocimiento, pero sobre todo, de estricta justicia" para un "maestro del heroísmo". Quien fuera presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León había sufrido un atentado terrorista a manos de ETA en 1995 y ha recibido ahora una distinción honorífica que se otorga a las personas, instituciones o entidades que se hayan distinguido por sus actuaciones en la lucha contra el terrorismo y defensa y atención a las víctimas del terrorismo.

Zamorano de nacimiento y afincado en Salamanca, Aliste "enseñó a valorar la vida y a mirarla de frente", ha resaltado Fernández Mañueco en un acto con el que se ha querido reconocer "una vida dedicada a defender la libertad y también a luchar contra la intolerancia".

"Ante la violencia homicida y el sinsentido terrorista que nos lo quiso arrebatar, dio a todos un admirable ejemplo de vida y de firme voluntad", ha resaltado el presidente de la Junta sobre Aliste, de quien ha valorado "la enseñanza transmitida para no rendirse nunca, sacar fuerzas de flaqueza y mantener viva la esperanza gracias a sus convicciones y su carácter".

"UN SÍMBOLO"

"Juan José Aliste fue uno de los mayores fracasos del terrorismo etarra", ha resaltado Fernández Mañueco. Pues, ha añadido, al querer matarle hicieron de él "un símbolo que, con su sola presencia, denunciaba la sinrazón de los criminales".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico ha ensalzado el trabajo en defensa de la dignidad, la justicia, la verdad y la memoria de todas las víctimas del terrorismo desarrollada por el comandante.

"Luchó para que no se pierda esa memoria en las nuevas generaciones" para recordarles que "ante la lacra terrorista, no todos eran iguales", ha apuntado Fernández Mañueco. "No puede haber equidistancia", ha subrayado Fernández Mañueco, quien ha resaltado "que había claramente víctimas y asesinos". Y ha censurado que actualmente "de manera incomprensible" parece "olvidarse" y "algunos se empeñan en justificar o blanquear ese fanatismo y esa violencia".

"Siempre serán, seréis nuestro ejemplo y nuestra referencia en la vida", ha señalado sobre las víctimas el presidente de la Junta, quien ha apuntado que con la distinción entregada , la Comunidad quiere reforzar su "deber moral" con las víctimas del terrorismo. "En esta tierra, nunca estaréis solas", ha concluido.

VIUDA

En su intervención, Consuelo Blanco ha mostrado el "orgullo" de la familia por el reconocimiento a Aliste, de quien ha destacado que fue "una buena persona", "normal y afable" que trabajó con "sencillez" y "moderación" por las víctimas.

"Pudo haber elegido una vida más cómoda" pero decidió "trabajar por la dignidad y la justicia" de las víctimas, frente a "los terroristas, sus cómplices y quienes les alientan", ha añadido su viuda, quien ha tenido un recuerdo para todas las personas que sufrieron la violencia de ETA y, especialmente, ha mostrado su apoyo a "las víctimas en lugares donde se rinden homenajes a sus asesinos".

PRESIDENTE ASOCIACIÓN

Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales, ha recordado a su predecesor en el cargo y a quien también creó esa entidad, Juan José Aliste, por ser "un hombre bueno".

Asimismo, Nogales ha anunciado en Salamanca que la misma entidad que ahora él preside le dará el premio Colmena, de nueva creación por la asociación, a su fundador, Juan José Aliste.