Yolanda Díaz: "La Comunitat Valenciana és la pitjor finançada d'Espanya i aquest dèficit ha de ser resolt"

Díaz, després de mantindre a Alacant una reunió de treball amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha recalcat sobre aquest tema que la reforma del sistema de finançament és "un dels problemes més apressants que té la Comunitat Valenciana i globalment el nostre país".

Així, ha insistit que vol ser "clara" en assenyalar que la Comunitat Valenciana és "la pitjor finançada del conjunt de l'Estat" i sobre aquest tema ha assenyalat que ho manté "des del coneixement rigorós del que està passant en termes d'infrafinançament en el nostre país".

Per tant, ha recalcat "el compromís" des de la vicepresidenta segona del Govern amb "el necessari finançament autonòmic just" i ha assenyalat que el nou model ha d'atendre "a les realitats del que aporta en termes econòmics, de PIB i de població, i de necessitats socials" per a la Comunitat Valenciana.

Per tot açò, ha destacat que un nou sistema, "sense cap dubte, seria un pas en un horitzó pròxim per a millorar la qualitat de vida al conjunt del nostre país". En aquesta línia, ha insistit que el finançament autonòmic "ha de ser resolt" i ha apuntat que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, "està treballant en açò".