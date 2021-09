Una dona arriba nadant a un club nàutic d'Alacant després de caure al mar del veler on estava amb més persones

Els fets van ocórrer sobre les 19.50 hores d'aquest diumenge, quan el capità de l'embarcació va alertar el 112 que una dona s'havia precipitat a l'aigua i es trobava desapareguda en el mar, segons ha informat la Regidoria de Seguretat en un comunicat.

El capità del veler, en el qual navegaven quatre dones, un home i cinc menors, no va poder concretar el lloc exacte de la caiguda al mar de la dona ja que no es van donar compte fins que el seu fill la va trobar a faltar, a l'altura de Cala Palmera, prop del Cap de l'Horta.

Una vegada es va donar l'avís, l'Ajuntament va muntar un dispositiu de cerca i rescat format per una trentena d'efectius policials i d'unitats especialitzades de bombers que van rastrejar per terra la costa, per mar pentinant la línia d'aigua amb el vaixell del SPEIS i de Salvament Marítim, així com per l'aire amb els Drons de Policia Local i Bombers, al costat de l'helicòpter de rescat.

Per açò la cerca es va perllongar durant més d'una hora per tot el cap fins a l'Albufereta, així com per la platja de Sant Joan i la resta de la costa de la capital. Finalment, sobre les 21.10 hores, els efectius van rebre l'avís que la dona de 40 anys, que va resultar ser esportista, havia aconseguit arribar nadant al Naútico Costa Blanca d'Alacant, prop de l'Albuferera, i salvar així la seua vida sense que resultara ferida.