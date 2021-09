Los mejores (y más desacertados) 'looks' que pasearon sobre la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2021

La noche del 12 de septiembre se celebraron los Premios MTV Video Music Awards 2021 en el Barclays Center de Nueva York. Sin embargo, no se libró de su ración de polémica por el premio al artista del año, entregado a Justin Bieber y del que muchos fans de Taylor Swift, Ariana Grande, Doja Cat y Olivia Rodrigo no estaban de acuerdo.

La alfombra roja estuvo cargada de estrellas que lo dieron todo, sin embargo, alguna de ellas destacaron más que otras con unos estilismos que nos dejaron sin palabras.

Aunque el color predominante fue el negro en su vestuario, algunos artistas se dejaron seducir por los colores pastel, negándose a renunciar a la paleta de colores del verano.

Mejores vestidos de la noche

Olivia Rodrigo en los MTV Video Music Awards, 2021. GTRES

Con las estatuillas de mejor artista revelación, canción del año y mejor actuación push (Driver’s license), Olivia Rodrigo se lleva también el premio a la mejor vestida de la noche con un vestido de corte sirena en tonos salmón y rosa, firmado por Atelier Versace.

Madison Beer en los MTV Video Music Awards, 2021. GTRES

La cantante Madison Beer también acaparó todas las miradas con un vestido lencero rosa empolvado de Dolce & Gabbana, que se presentó en la colección Primavera-Verano de 2003. Este mismo vestido también lo llevó Beyoncé ese mismo año para acudir al Show de David Letterman, por lo que suma puntos para estar en esta lista.

Camila Cabello en los MTV Video Music Awards, 2021. GTRES

Tras estrenar la nueva adaptación de La Cenicienta que protagoniza, Camila Cabello acudió al Barclays Center con un vestido de Alexis Mabille de la colección Couture Otoño-Invierno 2021/2022, que demostraba que combinar el rosa y el rojo es una de las mejores decisiones que podemos tomar si no queremos pasar desapercibidas.

Megan Fox en los MTV Video Music Awards, 2021. GTRES

Megan Fox ha hecho de Mugler su firma de cabecera para los eventos y no podemos estar más de acuerdo con su decisión. La actriz es capaz de lucir a la perfección cualquier de los diseños de la firma y estar entre las mejores vestidas sin apenas esfuerzo. Las ondas de pedrería del vestido junto al estilo wet de su peinado le hacían parecer una nereida recién salida del agua.

Sofia Boutella en los MTV Video Music Awards, 2021. GTRES

Sofia Boutella demuestra que es capaz de acudir a cualquier evento con el look perfecto, sea cual sea la temática. Para los premios MTV, la actriz se decantó por un vestido midi negro de estética punk lleno de cremalleras y con mucho vuelo.

Lil Nas X se llevó el premio al mejor video del año por su Montero (Call Me By Your Name), pero también nos impresionó por el traje asimétrico en color lila de Atelier Versace. El cantante nos transportó a los 70 con una peluca estilo mullet y el diseño escogido para la alfombra roja.

Los 'looks' no tan acertados de la noche

Billie Eilish en los MTV Video Music Awards, 2021. GTRES

Si bien Billie Eilish ha sabido elevar el oversize a la categoría de arte, no acertó mucho con su elección para la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. La cantante escogió un jersey XXL negro sobre una falda a tono con detalles de flores en terciopelo que no pegaban para una entrega de premios.

Doja Cat en los MTV Video Music Awards, 2021. GTRES

Aunque el vestido negro de corpiño de Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood que escogió Doja Cat para acudir a la alfombra roja era impecable, su elección de complementos y zapatos la llevó de las mejores vestidas a ser uno de los looks que menos acertaron de la ceremonia.

Charli XCX en los MTV Video Music Awards, 2021. GTRES

Charli XCX fue otra de las artistas que no acertó con su elección de vestuario. Su micro vestido de Shawna Wu de encaje transparente que simulaba estar hecho girones no terminó de enamorar ni a los fans ni a la crítica. El peinado y el maquillaje tampoco ayudaron a salvar el look.