Dos detinguts per tindre treballadors en condicions de semiesclavitud en una fàbrica de palets

Els treballadors reparaven palés en l'empresa del detingut, en la qual suposadament els amenaçaven de mort si protestaven pel paupèrrim salari que rebien. L'encarregat de l'empresa, també d'origen senegalés com les víctimes, era qui presumptament reclutava a compatriotes seus per a ser explotats per l'empresa.

Agents de la Policia Nacional van detindre el passat mes d'agost a un empresari la localitat i a l'encarregat de l'empresa, per sengles delictes contra el dret dels treballadors i amenaces. La investigació es va iniciar arran de la denúncia que va formular una de les víctimes a principis del mes de juliol.

El Grup 3 de la Unitat Contra les Xarxes d'Immigració i Falsedats Documentals (UCRIF-3) de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de la Comissaria Provincial d'Alacant es va fer càrrec de la investigació i va establir un dispositiu discret de vigilància sobre l'empresa i el suposat lloc on l'empresari arreplegava als treballadors per a portar-los a la seua nau, en el polígon industrial del Canastell de Sant Vicent del Raspeig.

Fruit de les vigilàncies efectuades, els investigadors van poder concretar que, de dilluns a divendres a la mateixa hora, l'empresari detingut, arreplegava amb la furgoneta de l'empresa en un punt del barri de Verge del Remei d'Alacant a un grup d'individus d'origen africà i es desplaçaven fins a la nau, on romanien fins a les 19.00 hores, moment en què els portava de nou fins al punt de recollida i els dissabtes tornaven a les 12.30.

Les perquisicions realitzades van poder concretar que aquestes persones no estaven donades d'alta en la Seguretat Social, realitzaven torns de dotze hores seguides i percebien un salari d'entre 600 a 700 euros al mes, uns 2,5 euros l'hora, si treballen tots els dies, mentre que si feien onze dies en jornades de 12 hores rebien 0,58 euros per cada hora.

25 EUROS MENYS PER ANAR A VACUNAR-SE

En el cas de no anar al treball per trobar-se malalts o, com va declarar alguna de les víctimes, per anar a vacunar-se contra la covid-19, els descomptaven 25 euros. A més, rebien amenaces de mort quan reclamaven més salari presumptament per part de qui feia d'encarregat a l'empresa.

Una vegada obtinguts tots els indicis, els agents van coordinar la investigació amb la Inspecció de Treball d'Alacant per a realitzar una inspecció en l'empresa. L'explotació de l'operatiu es va saldar amb les detencions de l'empresari i de l'encarregat, que presumptament era qui reclutava als seus compatriotes i els amenaçava i amb la identificació dels set treballadors que hi havia allí sota les condicions descrites.

L'empresari detingut, de nacionalitat espanyola i 43 anys d'edat, sense antecedents previs, juntament amb l'encarregat, senegalés, de 44 anys, amb antecedents anteriors, van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de la localitat.