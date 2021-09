Cvirus.- Aerte destaca que viure en una residència no ha suposat un major risc de mort que estar a casa

En eixe sentit, Aerte ha recalcat, en un comunicat, que, segons les dades de l'Imserso publicats divendres passat, i els que diàriament publica la Conselleria de Sanitat, la taxa de mortalitat en residències de la Comunitat Valenciana des de l'inici de la pandèmia ha sigut del 16,89% enfront de la de 17,29% que han patit les persones majors de 80 anys.

Sobre aquest tema, el president d'Aerte, José María Toro, recalcat que aquestes dades suposen "quasi mig punt menys que el de la població general comparable per edat, visquera on visquera". Per tant, "el fet d'estar en una residència no ha significat un major risc de morir per COVID19 enfront dels quals residien en el seu domicili".

Així, ha destacat que aquesta incidència en residències, és "molt inferior" en aquesta última onada gràcies a la vacunació ja que des de el 15 de març només hi ha hagut 438 casos en residències, amb el resultat de 30 persones mortes i durant 18 setmanes, del 29 de Març a el 1 d'Agost, no va haver-hi cap decés.

En eixe sentit ha destacat que "malgrat lamentar profundament" aquestes defuncions, el nombre de contagis enfront d'altres onades ha sigut "molt reduït" i la taxa de mortalitat "s'ha reduït a quasi un terç de la del total de la pandèmia, 6,46% enfront del 16,89%".

"Açò demostra clarament l'eficàcia de la vacunació i que els centres són espais amb un alt nivell de seguretat enfront del COVID19", ha recalcat.

SITUACIÓ SETMANAL SEGUEIX ESTABLE

Així, ha comentat que la situació setmanal segueix "estable" ja que en la setmana del 30 d'agost al 9 de setembre a la Comunitat Valenciana s'han notificat cinc morts.

A més, segons l'actualització de dades de l'Imserso, s'han diagnosticat 50 casos en els centres residencials durant eixe mateix període.