Gabriella, la hija de Charlène y Alberto de Mónaco, aparece en silla de ruedas y escayolada en un acto

Gabriella de Mónaco acaparó toda la atención en el último acto de la familia. La pequeña hija de Alberto y Charlene de Mónaco, que está a punto de cumplir siete años, se convirtió en el centro de todas las miradas al aparecer en silla de ruedas debido a un percance.

La pequeña, que junto a su hermano y a Carolina de Mónaco, Carlota Casiraghi y Mélanie-Antoinette De Massy, prima de los Grimaldi, asistió este sábado a la Exposición Canina Internacional de Mónaco, sorprendió al aparecer con la pierna derecha escayolada.

A pesar de todo, nada le impidió pasárselo de lo lindo, ya que se la vio jugando con los animales y compartiendo confidencias con los miembros de su familia.

Aunque Charlène, su madre no ha podido estar presente, ya que continúa su estancia en Sudáfrica por la grave infección otorrinolaringológica que le impide salir de su país natal desde mayo, esta no se ha perdido ni uno solo de los movimientos de sus hijos y, en la distancia, ha sido ella misma la que a través de sus redes sociales ha compartido esta última actividad familiar que tuvo a su pequeña como el auténtico centro de atención.

Hace unos días, con tantas teorías como bocas hay en Mónaco sobre su matrimonio, Alberto no aguantó más y quiso acallar de una vez por todas dichas habladurías concediéndole una entrevista a la revista norteamericana People, en la que no solo ha vuelto a explicar la razón oficial que mantiene a su esposa en Sudáfrica junto a su familia, sino que ha incidido en que ella quiere regresar para estar con sus hijos.

Y, por supuesto, no va a tolerar las ideas más peregrinas que han llegado a sus oídos. "¡Charlène no se fue de Mónaco por un berrinche!", comenzó el príncipe dejando claro que no admite nada de crisis en su matrimonio. "No se marchó porque estuviese enfadada conmigo o con alguien más", aseguró.