Investigadores de la CEU UCH desmunten en un llibre falsos mites sobre l'embaràs des de l'evidència científica

Sota el títol 'Antes, durante y después del embarazo. Preguntas y curiosidades basadas en la evidencia científica', el llibre, editat per CEU Edicions, resol un a un els 60 dubtes "més freqüents" en les diferents etapes de l'embaràs, des de les relatives a la fertilitat fins a la fase de lactància.

Així, plantegen i responen preguntes com: influeix el tipus d'alimentació en la capacitat per a concebre?, què és la diabetis gestacional?, què passa si el meu bebé ve de natges? És cert que després d'una cesària tarda més a pujar la llet que en un part vaginal?, ha indicat la institució acadèmica en un comunicat.

Les coautores del llibre, Gemma Biviá, Inmaculada Sánchez, Isabel Martínez i Marta Lluesma, han destacat que amb aquesta obra busquen "resoldre dubtes sobre l'embaràs des d'una base científica, però d'una forma divulgativa i comprensible". "El nostre objectiu és desmuntar falsos mites i creences o bulos i informacions incorrectes entorn de l'embaràs des de l'evidència científica, per a reduir dubtes i incerteses i empoderar a la dona durant aquesta fascinant etapa vital que és la gestació", han ressaltat.

Per a açò, les especialistes han organitzat els continguts del llibre en forma de 60 preguntes o dubtes freqüents, amb la seua corresponent resposta correcta, explicada de forma concisa i divulgativa, amb les referències bibliogràfiques que s'han pres com a font per a resoldre cada qüestió.

EMBARÀS I VACUNES

Entre les qüestions a les quals respon el llibre, s'aborden temes com la relació entre vacunes i embaràs; les causes del dolor lumbar i com previndre-ho; la relació entre embaràs, dieta i sobrepés; el tipus de lesions del sòl pelvià que produeix el part o els riscos del part de natges.

També s'expliquen conceptes habituals, però el significat exacte dels quals a voltes es desconeix, com la preeclàmpsia, la diabetis gestacional o les contraccions de Braxton Hicks i s'ofereix la resposta científica als dubtes habituals després del part, sobre la lactància o com curar adequadament el cordó umbilical.

Així mateix, es reflecteixen els temors comuns entre les dones embarassades: "Tinc por al dolor del part, pot això afectar el meu procés de part?" o "Tinc sobrepés, pot afectar el meu embaràs o al bebé?".