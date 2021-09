El Principado pretende reclamar al Estado la competencia de los ríos que transcurren íntegramente por la comunidad

Esa posibilidad está recogida en el actual Estatuto y el Principado no descarta poner en marcha el proceso de reclamación de las competencias pendientes en materia hidráulica, que requiere activar la Comisión Mixta de Transferencias con el Ministerio.

Con todo, Cofiño ha explicado que de cara a asumir esa transferencia, esta tendrá que venir dotada de recursos de cara a facilitar la gestión directa por parte de los ayuntamientos y el propio Principado.

"Si hay un Estatuto de Autonomía hay que explorar las competencias y es razonable que rellenemos el contenido estatutario impulsando la recepción de las competencias en materia hidráulica", ha destacado Cofiño, que con todo ha llamado a ser "cauteloso" en la asunción de trasferencias, ya que estas parten de una negociación y "tienen que venir bien dotadas de recursos".

Sin embargo, ha recordado que la relación con el Estado en la materia es buena y las políticas "son compartidas", por lo que no se ha acelerado esa reclamación. "Abriremos el proceso cuando toque, esperemos que en la mayor brevedad, pero la clave no es lo tiempo, es una buena negociación para que no tengamos carencias en un futuro", ha señalado.

Cofiño ha respondido así en la Comisión de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático a una pregunta del diputado de IU-IX Ovidio Zapico, que ha calificado de "anomalía de 40 años" que Asturias no gestione sus cuencas interiores. "Vamos a abordar la reforma del Estatuto y una transferencia de algo tan importante está sin asumir", ha destacado.

En ese sentido, Zapico ha explicado que asumir esa gestión permitiría dar respuesta a cuestiones planteadas por los ayuntamientos, como las capacidades lúdicas de los ríos asturianos, por lo que ha instado al Principado a activar "de manera inmediata" esas competencias y no "abdicar" en materia de autogobierno.

POLÍTICA DE AGUA

Por otro lado, Cofiño ha señalado que Asturias necesita elaborar "de manera inminente" una Ley de Agua y ha calificado como una "prioridad" implementar los planes de abastecimiento y saneamiento. El consejero ha incluido la ejecución de los planes entre las prioridades de la nueva Dirección General del Agua, que dirige Vanesa Mateo.

En ese sentido, el Ejecutivo prevé un gasto de 750 millones durante los próximos diez años en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de aguas, correspondientes a los planes directores de ambos sectores, documentos que ya están en avanzada fase de tramitación. Estas inversiones se realizarán en colaboración con el Gobierno central y los ayuntamientos.