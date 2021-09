Omar Sánchez se somete a un retoque estético antes de su boda con Anabel Pantoja y divide a sus seguidores

Omar Sánchez, que saltó a la fama por ser el novio de Anabel Pantoja y, posteriormente, participar en Supervivientes 2021, ha querido hacerse un retoque estético antes de pasar por el altar, el próximo 1 de octubre.

El canario, que ha compartido esta experiencia con sus seguidores en las redes sociales, se ha puesto en manos de especialistas para corregir un pequeño complejo de su anatomía: el pronunciado puente de su nariz.

Por eso, el surfista ha acudido a una conocida clínica estética para que, a través de un retoque que no necesita cirugía, se lo disimulen.

Según explica Diez Minutos, se trata de un procedimiento que se lleva a cabo por medio de la filtración de ácido hialurónico u otro tipo de relleno inyectable en la zona a tratar y tiene un efecto temporal, aunque puede llegar a durar un año.

"En mi boda voy a lucir nueva nariz! 👃🏻No me gustaba la parte de arriba y he ido a @clinicasdiegodeleon para corregir el perfil sin tener que operarme. ¿Qué os parece el resultado?", explicó y preguntó el canario a sus seguidores.

Ante esto, ha habido división absoluta en su muro de Instagram entre los que creen que es demasiado joven para hacerse este tipo de retoques y los que le animan a tener la libertad de hacer con su cuerpo lo que le dé la gana.

"Con lo guapo que era, por qué ya se está haciendo cositas estéticas, y pierden su naturalidad", "Se te acabó la naturalidad. Ahora ya eres un chico de Mediaset" o "¡Que haga lo que quiera, no hace daño a nadie! Ha quedado muy bien. Si lo hace porque lo hace, si no, porque no...", con algunos comentarios que se han podido leer en la red social del canario.