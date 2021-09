Un nou túnel per als vianants per al intercanviador de Xàtiva

El túnel per als vianants que es construirà sota el carrer Alacant per a unir l'estació de la L10 de Metrovalencia amb la de Xàtiva (que dóna servei a la L3, L5 i L9) s'integrarà en el gran intercanviador que suposa aquesta zona per al transport públic, en concentrar l'Estació del Nord (Rodalia de Renfe), la xarxa de metro, la macroparada d'autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) i una estació del sistema públic de lloguer de bicicletes Valenbisi.

Aquesta infraestructura, actualment en fase de licitació, suposarà una inversió de 22 milions d'euros (IVA inclòs) i s'executarà al llarg de 20 mesos, segons consta en els plecs publicats per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). D'aquesta manera, només el canó per als vianants costarà quasi la meitat del pressupost aprovat per a reactivar la nova L10 (en el qual no s'inclou), que entrarà en funcionament el primer trimestre de 2022.

L'objectiu del futur canó per als vianants serà aconseguir «una connexió ràpida i fluida» dels usuaris de la L10 amb l'estació de Xàtiva per a realitzar els transbords, encara que també servirà perquè puguen accedir a una eixida més pròxima al centre de València, i en concret a l'entorn de la plaça de l'Ajuntament, ja que l'estació d'Alacant es troba més prop de la Gran Via Germanies.

El projecte aprovat consistirà a habilitar un passadís amb tapís rodant (per a desplaçar-se sense caminar, similar al d'aeroports i estacions) de 250 metres de longitud. En concret, hi haurà huit tapissos (quatre per sentit), amb un espai per a caminar per la zona central.

A més, en eixe punt caldrà construir una escala i un ascensor per a accedir al vestíbul de l'estació de Metrovalencia de Xàtiva, ja que l'existència d'un ramal de la séquia de Rovella a l'altura de la plaça de bous obliga a baixar la cota. Aquest fet, unit a l'afecció per reposició de serveis, eleva el cost de la intervenció i complica l'execució de la infraestructura, segons apunten els tècnics.

FGV està habilitant una altra connexió per als vianants entre Alacant (L10 i Bailèn (L7) a través del pas inferior ja existent en la Gran Via Germanies.

Una altra gran obra en el centre

Aquesta passarel·la per als vianants subterrània es realitzarà en ple centre de la ciutat de València, amb les possibles afeccions a la mobilitat urbana i a elements patrimonials pròxims, com la plaça de bous i l'Estació del Nord. El projecte es va acabar de redactar a principis d'enguany, moment en el qual va començar la seua tramitació, i actualment està en fase de licitació. L'elevat del seu pressupost va fer que haguera de passar pel ple del Consell per a ser aprovat, tràmit que va tindre lloc el passat 6 d'agost.