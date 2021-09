Muestras de solidaridad con profesionales desplegados contra el fuego en Sierra Bermeja y con los desalojados

El jefe de Protección Civil de Estepona, Xavier Witmeur, explica a Europa Press que son muchas las donaciones que realizan tanto personas voluntarias como centros comerciales, hoteles, restaurantes, tiendas, etcétera, para que no falte nada a todos los que luchan contra las llamas desde hace cuatro días.

Un ejemplo está en el Palacio de Congresos de Estepona, donde se estableció el Puesto de Mando Avanzado. Hasta allí se han desplazado una abogada del Ayuntamiento de esta misma localidad, un optometrista de San Pedro Alcántara, en Marbella; una cajera de Carrefour o un coordinador de Protección Civil en Estepona, que han acudido a preparar bocadillos para los profesionales que trabajan desde el puesto de mando y los efectivos que luchan contra las llamas.

Así lo ha trasladado el Plan Infoca, que ha agradecido estos gestos solidarios: "No nos salen las palabras y sí alguna que otra lágrima. ¡Qué generosa es la Costa del Sol!".

Pero son muchas personas las que se van sumando de manera voluntaria para poder colaborar, de una manera u otra, en la lucha contra este incendio forestal que ya ha arrasado más de 6.000 hectáreas y en el que un bombero del Infoca falleció el pasado jueves.

Witmeur explica que en el Palacio de Congresos hay 64 voluntarios de Protección Civil, además de ciudadanos que se acercan o empresas que colaboran con comida, mano de obra para hacer bocadillos, preparar bolsas de avituallamiento, etcétera. Todo coordinado por Protección Civil.

Un trabajo complicado por lo que supone el gran número de personas a las que atender: "Hay que elaborar bocadillos, hacer las bolsas de avituallamiento, que el agua esté fría porque con este incendio qué menos, ir reponiendo, ordenando lo que va llegando que es mucho, etcétera".

"ES MUY DURO"

Los ánimos, admite el jefe de Protección Civil en Estepona están complicados: "No termina, es muy duro. Ojalá se acabe pero ahora mismo no lo vemos". Así, alaba la labor de los medios aéreos y terrestres en esta lucha y ha recalcado la dificultad del terreno, con mucha pendiente y una orografía "que es, o era, bastante frondosa", asegura apenado.

"No hay esteponero que no conozca su pinsapar, no es sólo el entorno natural, es todo, la flora, la fauna", relata Xavier Witmeur, quien ha agradecido el trabajo de todos los que participan de una u otra manera en esta lucha contra el incendio forestal en Sierra Bermeja.

También este domingo, el subdirector de Emergencias, Juan Ramón Rodríguez Claudio, ha recibido en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Estepona sendos dibujos de manos de dos hermanas, Sara y Rocío, en agradecimiento por la labor que están realizando los efectivos en la lucha contra el fuego.

También han recibido una carta de dos niños de once y seis años, Samuel y Ainara, quienes saludan a los "héroes" que luchan contra las llamas. Estos pequeños, desde la terraza de su vivienda en Sabinillas, en Manilva (Málaga), ven la evolución del incendio forestal "y vuestro trabajo incansable".

"Pedimos continuamente que esta pesadilla termine. Ojalá sea pronto. Os queremos enviar mucho ánimo y fuerza para seguir", señalan estos niños, quienes agradecen el trabajo realizado "por cuidarnos y protegernos".

También una empresaria de Benarrabá dispuso las habitaciones de su hotel rural Banu Rabbah para aquellas personas que lo pudiesen necesitar, como forma "de ayudar a nuestra sierra y que este infierno termine pronto".