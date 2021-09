El PSOE critica al Ayuntamiento por "dilapidar más de 300.000 euros" en el Parque de los Verdiales

El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha lamentado de esta forma al alcalde, Francisco de la Torre, por dilapidar "tal cantidad de dinero público en una estructura sin haberlo consensuado antes con los fiesteros ni con los vecinos de Puerto de la Torre".

El distrito de Puerto de la Torre, han indicado en un comunicado, cuenta con gran tradición verdialera, donde se celebra cada 28 de diciembre la Fiesta, "una de las expresiones culturales de mayor arraigo de la provincia. Sin embargo, han criticado que no se haya preguntado a las agrupaciones "cómo querían un auditorio demandado desde hace años, en el que se ha destinado más de 245.000 euros por la cubierta metálica y unos 60.000 por las gradas de hormigón".

A primera vista, han señalado, "sabemos que la acústica va a ser horrorosa porque para empezar la cubierta es de metal y sin cerramiento, se expone al viento que hay en el cerro cada día, sobre todo en invierno", ha expresado el líder socialista.

Además, ha añadido, "no existe cubierta vegetal para amortiguar el sonido en este espacio que podría ser polivalente, para celebrar otros eventos musicales o culturales, pero al que el área de Cultura no dota de contenido".

Por ello, han solicitado al Ayuntamiento "el adecentamiento, para que esto deje de parecer un erial, un mamotreto abandonado en un monte, donde no sabemos si el próximo 28 de diciembre la climatología permitirá celebrar la Fiesta porque a primera vista parece que no reúne las condiciones de abrigo para músicos y público", ha finalizado Pérez.

Por su parte, la concejala socialista María del Carmen Sánchez ha indicado que "se suponía que este iba a ser el Parque de los Verdiales de la provincia de Málaga, un hito muy demandado por las pandas y por las asociaciones de Puerto de la Torre desde hace años, que haría justicia a la solera de los fiesteros y cuya construcción levantó mucha expectativa".

Sin embargo, ha agregado que la realidad "dista mucho de lo esperado. Porque la verdad es que ni reúne las condiciones acústicas requeridas ni tiene un aspecto acorde a lo que se merece la Fiesta de los Verdiales".

"Todavía no se ha inaugurado y no sabemos si va a tener utilidad fiable para que los verdiales se puedan desarrollar aquí" ,ha reiterado, solicitando al Consistorio "una remodelación de la estructura para cerrarla de cara al invierno, también para protegerla de los botellones porque está todo lleno de cristales y de basura, además de adecentar el lugar como merecen los vecinos de Puerto de la Torre".

A su juicio, este hecho "es otro insulto más al distrito de Puerto de la Torre, que tiene gran número de sus infraestructuras culturales y deportivos cerradas al público, como la piscina y el pabellón polideportivo". Los fiesteros, según el PSOE, "también han expresado sus quejas sobre el Parque de los Verdiales, porque está en un lugar muy apartado, sucio y no hay acceso adecuado, hay que hacer el camino a pie".

Además, piden "más árboles para que esto no parezca un páramo y que se programen otros eventos, no sólo la fiesta del 28 de diciembre, para aprovechar la instalación ya que no tenemos otra en el distrito".

Jorge Cuenca, fiestero de verdiales, ve "a simple vista que la acústica no es la mejor, vamos a tener problemas porque la cubierta no es adecuada, además de que habrá viento que llegará al público y a los fiesteros en invierno". "Es necesario colocar paredes para cerrar el recinto, o árboles si no se ponen", ha añadido.

Bernardo Cuenca, uno de los históricos de la Panda de Verdiales de Puerto de la Torre, con varios años a sus espaldas tanto en la federación de la fiesta como en la asociación de vecinos del distrito, ha expresado que querían "otra cosa".

"Queríamos casetas individuales encima del cerro, no este mamotreto metálico que no sabemos cómo va a sonar. El recinto está abandonado, necesitamos árboles que corten el viento y que cuando vengamos tenga esto más alegría, que esté adecentado", ha concluido.