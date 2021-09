Lucía Pariente confiesa que se ha examinado 118 veces del examen teórico de conducir

Lucía Pariente ha confesado este domingo de madrugada a los demás concursantes de Secret Story la problemática a la que se enfrentó hasta conseguir sacarse el carnet de conducir.

La madre de Alba Carrillo aseguró, entre risas, que se examinó hasta en 117 ocasiones del test teórico previo a la parte práctica.

Sus compañeros, tras escuchar la confesión de la concursante, creyeron que no tendría el carnet de conducir. Sin embargo, para su sorpresa, finalmente sí que lo consiguió.

Hace tres años había confesado en el Deluxe su imposibilidad para aprobar la parte teórica. "Soy una inútil, soy incapaz de sacarme el teórico. Me he examinado 117 veces. De verdad. Y no lo he vuelto a intentar", reveló.

Desde estas declaraciones de abril de 2018 hasta a día de hoy, parece que sí hubo un intento número 118 que, finalmente, fue satisfactorio.

Durante los años que estuvo sin carnet, condujo un vehículo con un "motor de un ciclomotor", sin que haya tenido "ni una sola multa".