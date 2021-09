Un hombre muere atropellado por un coche en la T-310 en Reus (Tarragona)

Los Mossos han recibido el aviso a las 6.06 y todavía no se conoce la identidad de la víctima -por lo que no se ha podido avisar a la familia-, ya que en el momento del atropello no llevaba documentación.

Las causas se están investigando y, a raíz del suceso, se han activado diversas patrullas de Mossos y una del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La carretera ha quedado cortada en ambos sentidos de la vía y se han realizado desviaciones señalizadas por la T-314.

Con esta, son 94 las personas que han muerto en un accidente de tráfico este año en la red interurbana de Catalunya.