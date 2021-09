Ayuntamiento de Valladolid invertirá 3,2 millones en ampliar y urbanizar el Parque Vías Públicas

El presupuesto total con el que se cuenta para ambos contratos es de 3.227.293 euros, con una pequeña parte de presupuesto para el ejercicio 2021 y la gran mayoría del mismo para el ejercicio 2022.

Actualmente, se encuentra ejecutada una primera fase que consta de algunos espacios exteriores, un bloque de oficinas, vestuarios, zonas comunes y un almacén para el pequeño material y otro bloque con una nave de forja, un almacén y un garaje para maquinaria. La superficie construida de esta primera fase es de 1.343,68 metros cuadrados más 240,78 metros cuadrados de espacios exteriores cubiertos.

El presente proyecto desarrolla la ampliación de estas naves en su segunda fase con el resto de las necesidades programáticas del Servicio de Espacio Público e Infraestructuras, hasta alcanzar una superficie construida total (incluyendo la fase I) de 3.346,50 metros cuadrados más los 240,78 metros cuadrados de espacio exterior cubierto.

Se proyecta una nueva nave exenta con una superficie construida total de 1.005 metros cuadrados, destinada una parte a almacén y otra, articulada en cinco módulos, al garaje tanto de los vehículos municipales ligeros como de los pesados.

En continuidad (tanto espacial como estética) con la nave de talleres existente, se construye otro almacén para el taller de forja, una zona de garaje para los vehículos eléctricos y el taller y almacén de alumbrado, este más alto al requerir de mayor altura libre en el que se proyecta un altillo perimetral destinado a almacenaje mediante estanterías para el orden de las pequeñas piezas y elementos de alumbrado. Al final del bloque se reubica el garaje para maquinaria que estaba en la fase I. La superficie construida de esta ampliación es de 997,82 metros cuadrados.

Se ha estimado un Presupuesto Base de Licitación de 1.649.104,32 euros, siendo el presupuesto para conocimiento para la Administración (incluyendo Coordinación de Seguridad y Salud y Control de Calidad) de 1.679.591,96 euros.

URBANIZACIÓN ENTORNO DEL PARQUE DE VÍAS PÚBLICAS

El objeto del proyecto de urbanización de las naves del Servicio de Espacio Público e Infraestructuras se centra en completar el entorno del Parque de Vías Públicas, ubicado en la calle Títulos, número 51, junto a la factoría de Michelín.

Una vez trasladado el Centro de Conservación de la Vía Pública de las antiguas instalaciones en la C/ Las Eras - C/ Sementera, se hace necesario completar la parcela con la urbanización exterior del complejo, dejando terminado y adecentado este punto de entrada a la ciudad, que en la actualidad se encuentra en tierras.

Agotado el uso de la parcela con la edificación y con la campa de almacenamiento de materiales, queda pendiente una banda de aproximadamente 35 metros de ancho, entre el final de la plataforma de la Ronda VA-20 y el límite de las edificaciones, que mediante el presente proyecto y su correspondiente obra, se pretende urbanizar.

Desde el punto de vista de las infraestructuras, las necesidades son diversas. Por un lado, el cierre y mallado de la red de abastecimiento desde el acceso a la Overuela hasta la C/ Traductores, renovando una de las acometidas de Michelin, y por otro, desde el punto de vista viario, el dotar de un aparcamiento disuasorio a la entrada de la ciudad con accesos directos desde la Ronda Norte VA-20.

Es por ello que en la franja de terreno que se urbaniza se crearán al menos 250 plazas de aparcamiento. Estas plazas, en principio destinadas a turismos, podrán ser modificadas y habilitar el espacio para camiones pesados.

Por tanto, para dar un servicio adecuado al estacionamiento, se construirá un vial longitudinal paralelo a la Ronda Norte (Va-20), de unos 500 m de longitud, que completará la conexión viaria municipal a través del Camino de los Mártires con la C/ Traductores.

Asimismo, para dar continuidad al proyecto de carril bici que rodee toda la ciudad en paralelo a la Ronda, se incluye el tramo correspondiente a la zona y se completa la urbanización con un carril bici en paralelo al vial proyectado.

Desde el punto de vista ornamental y medioambiental, además del vial señalado, la urbanización que se proyecta integra una zona verde completamente ajardinada entre las instalaciones municipales y la Ronda. En este espacio se tiene prevista la plantación de 14400 metros cuadrados de césped y 44 árboles de sombra de hoja caducifolia.

La creación de un vial nuevo en una zona donde no existe red de saneamiento ha sido un reto al que se ha enfrentado este proyecto. Con el fin de no aumentar innecesariamente los caudales de aguas pluviales en la cabecera de la red de la ciudad, se ha optado por el sistema de infiltración al freático, de manera que se pretende que los 17.500 metros cuadrados que se urbanizan no viertan al saneamiento municipal.

Se ha proyectado para ello la construcción de un tanque de acumulación - infiltración por el que se pretende incorporar a las aguas freáticas las procedentes de aguas pluviales.

Se ha estimado un Presupuesto Base de Licitación de 1.323.294,36 euros, siendo el presupuesto para conocimiento para la Administración (incluyendo Coordinación de Seguridad y Salud y Control de Calidad) de 1.356.954,72 euros.

Por otra parte, Aquavall ejecutará una inversión total de 190.746,72 euros.