Una panadería online para celíacos triunfa desde la pequeña localidad de Trasmoz

Este horno y panadería ofrece panes sin gluten, para que sean aptos para celíacos, y están hechos con "ingredientes ecológicos, nada de azúcar, bajos en sal, de masa madre y elaboración artesana", ha señalado Prieto.

Se trata, además, de "panes de especialidad", de diversos tipos: de cerveza, harina integral de trigo sarraceno, harina integral de arroz y multicereal. Se sirven en formato de pan de molde, con una textura más consistente y de larga duración. Se han eliminado en su elaboración todos los ingredientes que pueden ser alérgenos "excepto el sésamo, por sus grandes propiedades nutrientes", ha aclarado Prieto.

Prieto llegó hace unos 20 años a Trasmoz. Nacida en un pueblo de Zamora, los estudios universitarios la llevaron a Zaragoza, donde conoció a su pareja y acabaron viviendo en esta pequeña población zaragozana, conocida por sus historia de brujas y su castillo, donde han formado parte de la cooperativa El Acebo, otra iniciativa emprendedora, que elabora quesos artesanos, y en cuyo horno comenzó esta emprendedora su aventura empresarial.

Prieto se ha dedicado siempre al teletrabajo, impartiendo formación online para distintas empresas. Pero hace un par de años, acuciada por la estacionalidad de su trabajo, comenzó a plantearse si no debería volver a la ciudad. "Había muchas temporadas que estaba parada, no sólo en verano, y en un pequeño pueblo las oportunidades laborales son muy pocas", ha explicado.

Tras muchos momentos de duda e indecisión, decidió quedarse, y lo hizo creándose ella misma una segunda ocupación que le permitiese seguir viviendo en el mundo rural. Así nació El Trasmozero en noviembre de 2019.

APROVECHAR LA PANDEMIA PARA CRECER

Paradójicamente, poco después llegaría la pandemia de la COVID-19 y el teletrabajo se situaría en primer plano, pero Prieto ya había reconducido su vida laboral y el nuevo proyecto emprendido, que comenzaba a dar sus frutos entre el público de la zona sufrió el impacto del confinamiento.

Pero Prieto resistió. "Pude hacerlo porque había empezado con un proyecto perqueño y unipersonal, si hubiese tenido empleados no sé qué hubiera hecho", ha manifestado. Ante este primer obstáculo inesperado, El Trasmozero optó por crecer: "Invertí en un horno y añadir más equipamiento, aprovechando los préstamos ICO abiertos por la COVID, buscando ampliar mercado".

Y así sucedió: El Trasmozero mantuvo su público más cercano, y a la vez, comenzó su despegue online. Un negocio que Prieto emprendió porque "desde el principio tuve buenas sensaciones", ya que era un campo "que no estaba cubierto".

"Hace falta este producto, ahora me están pidiendo que haga repostería y lo estoy estudiando", que pide paciencia porque "los trámites sanitarios para aprobar un nuevo producto alimentario son muy largos".

De momento, "horneo todas las semanas", ha apuntado y la venta "como no tengo tienda" se realiza principalmente "por Whatsapp" y el pago, "por Bizum". Instagram es también una herramienta fundamental tanto como escaparate como para comunicarse con su clientela.

Por ello, una de las principales carencias que Cristina Prieto encuentra en el mundo rural es la mala cobertura de internet, que es "muy cara y muy deficiente, siendo algo básico".

MÁS CARO POR SER 'ZONA REMOTA'

No son menores los problemas de distribución de su producto. "Para los transportes somos 'zona remota', por eso cuesta más de llegar y sale más caro", ha lamentado Prieto, quien, en general, encuentra que "los servicios en los pueblos están muy reducidos y no nos tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones, vienen a instalar megaparques de renovables sin preguntar si es lo que queremos".

Pese a ello, Prieto tiene muy claro que "me encanta vivir aquí, sé que no quiero vivir en una ciudad con ruido, me llena muchísimo estar al lado del Moncayo, en cualquier época". Además, ha recordado Prieto Trasmoz "es un pueblo muy turístico, de fin de semana, lo que también favorece a cualquier negocio".