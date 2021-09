Carlos Lozano explica los motivos de su desaparición de los medios y cuestiona a Mediaset

Tras varios meses sin figurar en ningún programa, Carlos Lozano se sentó en Sábado Deluxe para ofrecer una entrevista en la que habló sobre su ausencia. Según dijo el presentador, ademas de alejarse de la televisión, se había apartado durante cerca de un año de todo el mundo. “Dejé lo del defensor del pueblo por culpa de esta señorita… exploté, dije 'basta”, comentó, en alusión a Miriam Saavedra.

Pero, ¿Qué ha hecho el que fuera presentador de Operación Triunfo durante este tiempo? "Me he dedicado a poner mi vida en orden, a pasar tiempo con mi familia y estar en el campo. Me he comprado un terreno rústico", recordó con tranquilidad sobre su aislamiento.

A él le llevó pasar por una sucesión de momentos complicados en televisión que hacían que, al llegar a su hogar, se sintiera mal y terminase, cansado, entre otras cosas, de las polémicas con su expareja, Saavedra. Pese a que sus últimas apariciones televisivas se han limitado a la prensa rosa, el comunicador insistió en distanciarse de ese mundo y reivindicar su carrera.

"Pensé que me llamarían para alguna sustitución, para un programa o algo, pero no... solo me llaman para pelearme en los platós, que es algo con lo que yo no me sentía cómodo", dijo en una clara alusión a Mediaset.

Lozano expresó también sus sensaciones sobre la pandemia y la COVID-19. El presentador, que aún no ha recuperado el olfato y el gusto como tantas otras personas que lo han tenido, confesó haber pasado mucho miedo: “Cuando me llamaron para la vacuna, lo retrasé y en esa semana lo cogí. Lo pasé fatal, parecía que me habían dado una paliza”.