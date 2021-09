La Mancomunidad Axarquía muestra a las administraciones su colaboración para el impulso de la uva pasa

Durante el encuento, Peñas ha trasladado el apoyo de la Mancomunidad a "todas las administraciones para lo que les haga falta. En nosotros van a encontrar la colaboración que necesiten para impulsar el Sipam de la uva pasa moscatel", ha expresado Peñas quien ha recordado que la institución comarcal todos los años promociona este cultivo. "Hay que promocionar su consumo, y por supuesto, tenemos que conseguir que para la próxima campaña, nuestros agricultores tengan los toldos automatizados", ha reivindicado.

La vocal Aroa Palma ha recordado que la uva pasa moscatel es "un cultivo muy delicado que para que llegue a los consumidores con esa calidad, las agricultoras sufrimos el trabajo". "Te juegas la cosecha de un año si no eres capaz de echar los toldos a la hora que comience la lluvia, sean las dos o las tres de la madrugada", expuso Palma que también es agricultora. Además, la representante de la institución comarcal ha apelado a su cultivo para combatir el despoblamiento de los pueblos.

La diputada provincial, Teresa Sánchez, que ha alabado el trabajo tan laborioso que se lleva a cabo en los paseros se ha sumado a la defensa de este cultivo y ha destacado que ha sido ahora "gracias al movimiento asociacionista que se ha generado cuando ha conseguido el reconocimiento internacional". "Ahora lo que necesita es que esa asociación se constituya formalmente para llevar a cabo el plan estratégico, que se abra una línea de subvenciones y que se lleve a cabo esa innovación que necesitan los paseros", ha resumido.

Al respecto, el alcalde de El Borge, Raúl Vallejo, ha relatado que el prototipo para la mecanización de los paseros requiere de una inversión de entre 4.000 y 5.000 euros. "Eso no es nada y menos la ayuda que se le dé a los agricultores que puede estar entorno a los 400 euros. Es mínimo comparado con las inversiones que se hacen en la costa, así que vamos a apostar por el territorio Sipam", ha reclamado.

"Todos los ayuntamientos, independientemente del partido, lo defendemos. El resto de las administraciones siguen sin apostar por nuestro territorio, si no fuese por los pueblos, no apostaría nadie. Vamos tarde, y eso es porque no creen en nuestro territorio como lo hacemos nosotros. Si creyesen, actuarían", ha subrayado el regidor.

Por su parte, el alcalde de Moclinejo, José Luis González, también ha reivindicado la creación de la asociación para que "lleguen acciones tan necesarias como la automatización de los paseros". "A los hombres y mujeres del campo no ha llegado nada después de tres años. Hay que apostar por este producto", ha expresado.

En el mismo sentido se ha manifestado el teniente alcalde de Almáchar, Mario Torres, que ha recordado que trata del primer cultivo de Europa en conseguir el Sipam. "Pero mientras en otros lugares de España tuvieron la asociación desde el primero momento nosotros seguimos esperando ese órgano gestor que lleve a cabo las políticas que nos ponga como referente mundial. Lo necesitamos de inmediato", ha reclamado.