Diputación.- 'We Love Jazz' desembarca en Alhama de Almería al ritmo de 'The Jump Club'

Según ha informado la Diputación de Almería en una nota, The Jump Club llegó desde Granada a Alhama de Almería, para ofrecer una propuesta enérgica, divertida y elegante, especialmente dirigida a los amantes del baile. La formación se crea a partir de un interés común por la época dorada del jazz y el swing de las décadas de los años 30 y 40.

Con una configuración de sexteto formada por músicos de diferentes nacionalidades: batería, contrabajo, piano, trombón, saxofón y voz, interpretaron clásicos de Count Basie, Ella Fitzgerald o Duke Ellington entre otros.

Además, algunos de sus miembros pertenecen a la comunidad de bailarines de swing, por lo que con su repertorio adaptan temas para bailar estilos como el lindy hop, balboa, blues, charleston o shag. El grupo lo forman Rosario Sánchez "Charito", voz; Andrew Lynch, saxofón; Pablo Sánchez, trombón; Jaime Párrizas, batería; Patricio Caparrós, contrabajo y Edu Navarro, piano.

El recital fue brillante desde el inicio con la interpretación de 'I Love Paris' de Cole Porter en una excepcional versión de Kay Starr y siguieron con un tema de la gran Ella Fitzgerald. El público sentado en sus mesas escuchaba con atención esta formación que no paraba de animar. También hicieron un tema que hacía referencia al Savoy Ballroom, un salón de baile que abrió sus puertas el 12 de marzo de 1926. Se encontraba ubicado en la avenida Lenox entre las calles 140 y 141 en el barrio de Harlem de la ciudad de Nueva York. Se dice que en el Savoy nació el estilo de baile Lindy hop, una mezcla del charlestón, jazz y otros estilos usado para bailar la música swing.

La banda también hizo una serie de versiones de canciones en español. "Hemos descubierto que en España en los años 30 y 40 había unas bandas de swing maravillosas en Madrid y Barcelona sobre todo. Hemos descubierto joyas", dijo Rosario Sánchez 'Charito', voz del grupo. Llegó la sorpresa de la noche con la versión de 'La Violetera' del Maestro Padilla con mucho swing. Fue muy aplaudida.

Del swing en español, The Jump Club interpretó el tema tan divertido de las hermanas Russell titulado 'No me quiero casar'. Tras el descanso, la banda granadina regresaba al escenario con un tema interpretado en su día por Doris Day. Tampoco faltaron temas como '¡Swing Calé' de Mary Merche y 'Mimi Mimosa' de Rina Celi, otro gran tema rescatado por esta formación.

Para ir cerrando el concierto, The Jump Club deleitó con un tema de Katia Morlands, artista muy famosa en Barcelona. Cantaron la canción 'Loca por el hot'. Gustó mucho la versión que ofrecieron del tema 'Can't Buy Me Love' de Los Beatles. Para poner punto y final a una noche mágica, The Jump Club se despidieron del público bailando.Resto de programación

'We Love Jazz' arrancó el 3 de septiembre con la actuación de Gata Brass Band en el Espacio Escénico de Chercos. Este viernes, 10 de septiembre, la formación The Jump Club actuó en la Avenida Nicolás Salmerón Alonso de Alhama de Almería. El viernes, 17 de septiembre, será Marta Santamaría Trío la que actúe a las 20 horas en la Plaza Mayor de Albox.

El sábado, 18 de septiembre, Marta Santamaría Trío ofrecerá un concierto a las 20 horas en el salón Cultural Las Cañadillas de Canjáyar. Gata Brass Band actuará el 25 de septiembre a las 22 horas en la Plaza Miguel Vizcaíno de Ohanes. El ciclo concluye el 2 de octubre en la plaza de San Antón de Abla a las 21 horas con la actuación de La Bejazz.