Ben Affleck y Jennifer López se besan apasionadamente ante todos en Venecia

Casi 20 años han tenido que esperar los seguidores de Ben Affleck y Jennifer López para verlos de nuevo paseando su amor en una alfombra roja sin miedo a las cámaras. Acaparando toda la atención en el Festival de Venecia, el actor y la cantante han posado juntos, compartiendo confidencias, riendo, agarrados de la mano y regalando un beso que ha desatado la locura en todos los rincones del mundo, según recoge la revista Hola!.

Era un secreto a voces que la pareja se había reconciliado 17 años después de protagonizar una ruptura que le partió el corazón a los fanáticos de 'Bennifer' y cuyo principal motivo fue el acoso mediático al que ambos se vieron sometidos entonces y que plasmaron en el ya icónico videoclip de Jenny from the block.

Los rumores de que su relación no iba tan bien como parecía comenzaron después de decidieran aplazar su boda, prevista para septiembre de 2003, de forma indefinida. Según explicaron ellos mismos en un comunicado, el motivo no fue que no desearan pasar por el altar, sino la persecución de la prensa, que les llevó incluso a plantearse contratar hasta "tres novias señuelo para tres localizaciones diferentes" y así despistar a los paparazzi. Entonces "nos dimos cuenta de que algo estaba mal" porque "lo que debería haber sido un día alegre y sagrado podía estropearse", recoge El País.

A principios de 2004 anunciaron oficialmente su separación y unos meses después López contraería matrimonio con el cantante Marc Anthony, de quien se divorció en el año 2011 tras siete años de relación y dos hijos en común, Emme y Max, mientras que Affleck ocupó su corazón de nuevo con Jennifer Garner, su mujer desde 2005 hasta 2018, con la que ha tenido tres niños, Violet, Seraphina y Samuel.

Así han pasado los años, demostrando públicamente una profunda admiración y respeto por el otro, pero no ha sido hasta mayo de 2021 cuando su romance ha vuelto a resurgir de sus cenizas, porque donde hubo fuego... Después de que Ben rompiera con la actriz Ana de Armas y Jennifer terminara su relación con el exjugador de béisbol Álex Rodríguez, volvieron a ponerse en contacto.

Su conexión es ahora más fuerte que nunca, pues desde que decidieron volver a intentarlo han estado presentes en varias celebraciones familiares, como el cumpleaños de la hermana de la intérprete de Cambia el paso o pasaran el día en el Castillo Mágico de Los Ángeles con la familia del ganador de un Óscar. También se les vio celebrar el cumpleaños de la actriz, momento que esta aprovechó para compartir una imagen besándose con el actor. Además, han disfrutado de varias escapadas románticas, entre ellas a la isla italiana de Capri o una estación de esquí de Montana (EE UU), donde su reconciliación salió a la luz.

Este viernes tomaron la decisión de volver a desfilar juntos en una alfombra roja desde que lo hicieran por última vez en la ceremonia de los Óscar en 2003. La pareja, eso sí, ha causado mucha expectación pues, a pesar de que se les había visto llegar juntos a Venecia, primero se bajaba del coche solo el también director.

Tras pararse un momento frente a los fotógrafos, el estadounidense ha ayudado a su acompañante, ataviada con un espectacular vestido blanco enmarcado con joyas en un pronunciado escote de pico, a descender del vehículo y de la mano han caminado hasta el photocall, donde los flashes no se han detenido ni un momento tratando de captar toda la complicidad y el amor que rebosaba de los gestos de sus protagonistas.