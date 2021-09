Foro pide a alcaldesa que ponga "más empeño" en sacar adelante los proyectos de la ciudad como el Plan de vías

Martínez Salvador respondía de este modo a las declaraciones efectuadas por la regidora respecto al Plan de Vías, asegurando que sus palabras sobre este proyecto "obedecen a quien se siente perdida y trata de mentir para intentar mantener un mínimo de credibilidad entre sus votantes".

"Todo Gijón sabe que si ella y sus compañeros de partido, en Asturias y en España, hubieran cumplido lo que establece el convenio que ellos mismos firmaron en 2019, este año habrían comenzado las obras de la estación. Pero nada más lejos de la realidad, en su intento por destruir el convenio que ubicaba la estación soterrada en el museo del ferrocarril y sustituirlo por uno nuevo que la aleje del centro y la construya en superficie ha triturado no sólo el consenso si no también la posibilidad real de ejecutar el proyecto en el corto plazo", ha destacado el edil forista.

Añade Martínez Salvador que lo peor de todo es que el paso de Ana González por la ciudad "va a hacer perder cuatro valiosos años y cuando por fin comiencen las obras, con suerte, en 2024, ella ya no sólo no será la Alcaldesa, si no que ni siquiera estará en Gijón".