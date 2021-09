La brutal confesión de Dolores Vázquez, 22 años después del 'caso Wanninkhof: "Lo he perdido todo"

La plataforma de streaming HBO ha difundido el primer tráiler de Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof, una serie documental true crime en torno al caso del asesinato de la joven Rocío Wanninkhof en 1999.

La principal novedad de este documental, y su diferencia con el que Netflix estrenó sobre el mismo caso, está en la presencia de la que fuera acusada del asesinato, Dolores Vázquez.

Esta mujer rompe su silencio tras 22 años. Ahora se ha difundido el primer tráiler del documental, en el que ya se escucha a Vázquez hacer duras declaraciones: "Yo siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer. La prensa vendió una imagen de mí que no era yo. Sin conocerme, me han hecho un juicio paralelo", dice la mujer.

"Si estás allí es porque eres culpable. Era como si lo dieran por hecho, que era yo y ya, no había nada más. Yo no tenía ni voz, ni palabra. He perdido mucho. Lo he perdido todo", dice Dolores Vázquez en el tráiler.

Vázquez fue detenida en el año 2000 por el crimen de la joven Rocío Wanninkhof, que era hija de su expareja. Fue declarada culpable, encarcelada y pasó 519 días en prisión, a lo que hay que sumar el juicio paralelo al que fue sometida por la televisión y la sociedad, que la pintó como una fría asesina, unas acusaciones trufadas de cierto grado de lesbofobia.

Tras demostrarse que no tuvo que ver con la muerte de la joven, por la que fue condenado el súbdito británico Tony Alexander King, fue excarcelada y emigró a Reino Unido, donde se crió de niña y donde ha vivido desde entonces.

Aún no hay fecha confirmada del estreno de documental, que constará de seis episodios de 50 minutos.