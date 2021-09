UGT, CCOO y Femeco firman el nuevo convenio del metal con un alza salarial del 1% este año y del 2% en 2022

Entre otros puntos, el acuerdo contempla una subida salarial del 1% desde el 1 de septiembre de 2021 y un 2% aplicable desde el 1 de enero de 2022.

Además de los incrementos salariales, que mantienen la tendencia de los últimos textos aprobados (un 4,1% entre 2019 y 2020), el nuevo convenio introduce novedades importantes en relación al plus de transporte, que estaba fijado en algo más de 148 euros y del que casi 100 euros se traspasan al salario base, con la correspondiente repercusión en las pagas extraordinarias y en las posteriores subidas salariales.

De esta forma, el plus de transporte se establece en 51,40 euros y se produce una consolidación de casi 100 euros en el salario base, según los sindicatos.

Otro de los aspectos importantes del acuerdo hace referencia a los desplazamientos fuera del centro de trabajo, ya que el nuevo texto aplica la sentencia STS2330/2020 que computa "como tiempo de trabajo el período de desplazamiento desde su domicilio al domicilio del primer cliente".

Asimismo, la jornada anual se mantiene en 1.758 horas con una bolsa de horas de reparto irregular de 160 y se ha clarificado el texto actual para garantizar que se abone el 100% de la paga extraordinaria, sin reducción, durante períodos de incapacidad temporal.

El secretario de Acción Sindical de UGT FICA Córdoba, Antonio Lopera, valoró el "consenso alcanzado entre los sindicatos y la patronal para seguir mejorando las condiciones salariales y laborales de un sector muy importante en el tejido productivo e industrial de la provincia de Córdoba".

Además, Lopera recordó que "estos incrementos implican que en apenas cuatro años, los trabajadores y trabajadoras del Metal van a tener una subida salarial de más del 7% entre 2019 y 2022, por lo que garantizamos que no se produzca una pérdida de poder adquisitivo".

Por su parte, el responsable del sector del Metal de CCOO de Córdoba, José Antonio Carmona, destacó la importancia de aclarar el cobro del 100% de la paga extra en situación de paternidad/maternidad o incapacidad temporal común o profesional, que "era un reivindicación de CCOO porque ha generado muchas dudas en el anterior convenio y por fin se queda bien definido en el redactado".

Igualmente, resalta que se haya alcanzado un acuerdo sobre el cobro de la incapacidad temporal "para que no se descuente ningún concepto como el transporte, que se traslada a salario base en cuantía de 100 euros" o sobre la jornada continua de julio a septiembre para los trabajadores de instalaciones de luminosos "que estaban excluidos del disfrute como el resto de personas trabajadoras".

La incorporación de casi dos tercios del plus de transporte al salario base es otro de los aspectos más importantes para Lopera de este nuevo convenio, ya que "supone una consolidación salarial que beneficiará a los trabajadores a efectos de pagas extraordinarias, bajas, teletrabajo o futuras actualizaciones de las tablas salariales".

Finalmente, CCOO advierte que, firmar este convenio por responsabilidad con el sector, "no condiciona que reclamemos seguir mejorando las condiciones de trabajo y económicas de las personas trabajadoras del sector y lo haremos desde las comisiones paritarias para resolver artículos que en algunas empresas no se cumplen como condiciones ambientales, categorías y plus de penosos".