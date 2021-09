'La Gran Depresión' torna a l'Olympia 10 anys després amb una nova versió amb Antonia San Juan i Nuria Roca

L'obra, escrita i dirigida per Dunia Ayaso i Félix Sabroso, es va representar als escenaris per primera vegada fa una dècada, en 2011, aleshores protagonitzada per Loles León i Bibiana Fernández. Ara, la comèdia torna a l'Olympia amb noves protagonistes i "una versió molt diferent" de la qual Sabroso se sent "especialment orgullós", segons ha assegurat el director durant la presentació en el teatre valencià.

Sabroso ha destacat el paper de Nuria Roca i Antonia San Juan, que fan un "treball esplèndid, molt respectuós amb el text i molt lúdic, on s'ofereixen dos registres molt antagonistes i que funcionen com un rellotge per a la comèdia".

Així, el guió ha incorporat uns "ajustos d'actualització mínims" però, tal com ha assenyalat el director, "paradoxalment s'acosta més a la versió original que el muntatge anterior". Quant a la proposta escènica, aquesta versió té un caràcter "més sintètic i modern". "No es tractava de copiar un muntatge, sinó de reinventar-lo", ha assenyalat Sabroso durant la presentació en el teatre valencià.

"TEMES COMUNS TRACTATS DES DEL VODEVIL"

En aquesta comèdia, la valenciana Nuria Roca encarnarà a Marta que, amb la seua amiga Manuela, representada per Antonia San Juan, repassaran els avatars de les seues vides després de retrobar-se després de huit llargs anys de separació.

Així, el públic assistirà a un "ping pong entre dos actrius" i "una obra molt centrada en el perfil psicològic dels personatges" i en el qual juga un paper molt important la dialèctica perquè, tal com defineix Sabroso, són "dos dones enèrgiques i 'berborrencas' amb un munt d'assumptes per resoldre, amb si mateixes i entre si".

"No és una comèdia de dones i per a dones" ha incidit Sabroso, qui l'ha definit com una obra "que pot interessar tant a dones com a homes" en tractar temes "tan comuns" com el pas del temps, l'amistat, l'amor, la por al pas del temps a la mort. "Temes comuns tractats des del vodevil i des de la comèdia més clàssica", ha apuntat.

DEBUT DE NURIA ROCA

'La Gran Depresión' significa també el debut de la valenciana Nuria Roca, escriptora, presentadora i actual col·laboradora del programa 'El Hormiguero', qui es puja per primera vegada a un escenari teatral per a interpretar un paper.

"Tot el que jo sé de pujar-me a un escenari m'ho han ensenyat ells, m'han donat confiança i m'han donat taules", ha assegurat sobre els seus companys Sabroso i San Juan, d'els qui ha assenyalat que "no es pot ser més generosos".

En aquest sentit, Roca s'ha mostrat "il·lusionada i nerviosa" davant l'estrena a València, "a ma casa i la meua terra"-ha afegit-, on ha admès que "la pressió és molt més forta". Preguntada per la possibilitat de seguir amb la seua recent trajectòria teatral, Roca ha respost que "mai he sabut què faré demà i eixa provisionalitat m'entusiasma". "Nosaltres no tenim el privilegi de poder decidir què fem i què no fem, podem decidir què fem i què no fem del que ens ofereixen", ha explicat.

Per la seua banda, Antonia San Juan ha admès que, malgrat haver tingut "molt bons companys en tots aquests anys", per a ella "la companya ha sigut Nuria Roca". "És la companya", ha assegurat i ha destacat la "tranquil·litat i facilitat" i un treball conjunt, també al costat de Félix Sabroso, que ha sigut com "bufar i fer ampolles".

Sabroso ha definit el duo d'Antonia San Juan juntament amb Nuria Roca com "una bona suma". "Antonia té una trajectòria molt reeixida en el teatre i segueix omplint espectacles en tota Espanya, i Nuria es provava a si mateixa per primera vegada en el món del teatre però vé avalada per un èxit perllongat i, de fet, havia de succeir", ha explicat el director.

ARRANCA LA SEUA GIRA NACIONAL

Després d'esgotar totes les entrades en la seua estrena a Canàries, el muntatge escènic d'Acelera Producciones s'instal·la en el teatre valencià, on arranca la seua gira nacional. Aquest començament de gira a València ja és habitual en les obres de Félix Sabroso, qui ha admès que "pràcticament totes" han arrancat la seua gira a València i en el teatre Olympia". "És un 'subidón' arrancar una gira a València", ha assegurat.

L'obra té una durada de 85 minuts i es representarà en cinc funcions, repartides entre el divendres, a les 20.00 hores, el dissabte, a les 18.00 i 20.30, i el diumenge, a les 18.00 i 20.30.