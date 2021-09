¿Está permitido construir una casa prefabricada en terreno rústico?

Ya hay voces que dicen que las viviendas prefabricadas son el futuro. En España, la construcción industrializada de vivienda tiene todavía una presencia mínima en comparación con otros países europeos (no alcanza ni el 1%), pero la pandemia de coronavirus y el teletrabajo ha provocado que muchas personas se sintieran atraídas por la idea de intercambiar el ámbito urbano por el rural.

Uno de los caminos más rápidos, económicos y sencillos es optar por las casas prefabricadas, un mercado que ha despertado recientemente un interés que va en aumento. Ahora bien, antes de plantearse esta opción, hay que tener en cuenta una serie de asuntos muy importantes y básicos que indicarán si ese tipo de viviendas puede instalarse sobre el terreno deseado o no.

Según explica el buscador de casas prefabricadas 'FacilHouse' en su página web, mientras el suelo esté clasificado como terreno no urbanizable o rústico, esta posibilidad no será viable. "La construcción de una casa en suelo no urbanizable goza de idénticas condiciones urbanísticas, ya sea esta una construcción tradicional o prefabricada", detallan, añadiendo que no sirven como excepción el hecho de que la casa sea de madera u otro tipo de construcción prefabricada.

Además, desde el blog del portal especifican que hay que tener en cuenta "que el planteamiento urbanístico en España es bastante restrictivo en este asunto, con pequeñas diferencias entre las normativas de las diferentes comunidades autónomas".

Así, afirman que "la idea general", es que el suelo edificable sea el urbano, ya que es el que cuenta con todas las condiciones para ese uso. Y, de hallarse alguna vivienda fuera del suelo urbano, es decir, en suelo rústico, lo más probable es que se hubiese construido antes de la aplicación de la normativa actual.

Entonces, ¿qué construcciones se permiten en suelo rústico? Se admiten otros usos que requieren de permisos más complejos, como hoteles, campings, espacios deportivos, etc. Pero "es mucho más fácil" obtener una licencia de obra para construcciones agropecuarias.

"Un almacén de uso agrícola, por ejemplo, normalmente no tendrá problemas para ser construido si se encuentra en una parcela con algún tipo de explotación agrícola. En este caso hipotético, la construcción de un almacén se podría realizar tanto en construcción prefabricada como en construcción tradicional", aseveran desde 'FacilHouse'.

Con todo, recomiendan acudir al ayuntamiento de la localidad para consultar las opciones de edificación disponibles para la parcela de suelo rústico en la que se quiere construir o instalar una vivienda prefabricada. "También es un buen consejo que antes de hacer nada definitivo busques el asesoramiento de un arquitecto de la zona, que esté acostumbrado a tratar con ese ayuntamiento en particular y que conozca las particularidades de su normativa urbanística", concluyen.