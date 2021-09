Uns 6.500 alumnes comencen el curs presencial a la UA entre estrictes mesures de prevenció de contagis

En aquest sentit, la UA ha fet públiques les instruccions de presencialitat previstes per al començament de les classes per a l'alumnat, professorat i el PAS, on s'especifica que "tot l'alumnat matriculat haurà d'assistir presencialment a l'aula per a seguir la docència, tant en classes teòriques com a pràctiques".

També assenyala que "s'ocuparan les cadires de la manera més separada possible, fins a on les dimensions i el mobiliari de l'aula ho permeten" i que "en tot moment, dins de l'aula i de la resta d'edificis de la Universitat, serà obligatori l'ús de mascareta homologada".

A més, facilitarà l'ús de solucions hidroalcohòliques per a la higiene de mans i es procurarà la màxima ventilació de l'aula. Així, s'evitaran al màxim les aglomeracions de persones. Per a açò, la Universitat comptarà amb l'ajuda d'auxiliars covid en els llocs de més afluència, com els aularis, com va succeir durant els exàmens del curs passat.

El Servici de Prevenció de la Universitat d'Alacant ha fet un Protocol per a l'inici del curs, en què preveu, entre unes altres, que qualsevol membre de la comunitat universitària afectat pel virus o amb un contacte estret confirmat no podrà acudir en el campus i haurà de contactar amb el telèfon d'atenció a la Covid-19 per a seguir el protocol que marquen les autoritats sanitàries.

Quant a la capacitat màxima de l'espai docent, aules i laboratoris, serà aquell que conste en la fitxa oficial corresponent. Així mateix, l'activitat acadèmica podrà organitzar-se, complint els requisits d'ús de mascaretes, en parelles d'estudiants, sempre que no hi haja altres alternatives que permeten el treball individual de forma compatible amb el criteri de màxima presencialitat.

Les instruccions també preveuen que, en cas de no poder assistir a classe, l'alumnat haurà de sol·licitar una adaptació curricular, d'acord amb el procediment establit.

Així, en el cas del professorat que acredite la situació de vulnerabilitat, la UA posarà a la seua disposició els mitjans necessaris per a poder desenvolupar l'activitat docent en les condicions més segures per a la seua salut.