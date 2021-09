La Universidad Pablo de Olavide celebra la próxima semana sus Jornadas de Bienvenida

Dirigidas tanto a estudiantes de nuevo ingreso como de segundo curso, así como al resto de la comunidad universitaria, la UPO ha confeccionado un amplio programa en el que tienen cabida, desde el 13 al 16 de septiembre, actividades deportivas, culturales, informativas y académicas, y que cuenta con la participación de numerosas asociaciones estudiantiles y con la representación de los servicios clave para la vida universitaria.

Así, tal como señala la UPO en un comunicado, la programación combina actividades virtuales con presenciales, cumpliendo en todo momento las medidas preventivas y de seguridad frente a la Covid-19. De esta manera se garantizará la distancia de seguridad y se recomendará el uso de mascarillas, incluso en espacios abiertos.

La mayor parte de las actividades se celebrarán al aire libre y para el resto se utilizarán los espacios de mayor capacidad, con estricto cumplimiento de aforos y demás protocolos sanitarios, incluyendo el seguimiento de trazabilidad. Para garantizar el cumplimiento de aforos permitidos, en determinadas actividades se requiere inscripción.

"Es un comienzo de curso especial que no podía empezar de la manera habitual. Volvemos al campus. Vuelven no solo los y las estudiantes de nuevo ingreso, sino también de segundo curso que no conocen apenas nuestro campus porque siguieron las clases el curso pasado de manera virtual. También vuelve el estudiantado extranjero a nuestra ciudad y a nuestras clases para convertir la universidad en ese espacio global de interacción e intercambio que es y debe ser", declara la vicerrectora de Estudiantes, Marián Morón Martín, quien añade que "es el momento de volver a encontrarnos, con todas las cautelas, pero con la ilusión de compartir todo lo que la UPO supone para una formación integral, profesional y personal."

Las jornadas arrancan el lunes 13 de septiembre, a las 9,00 horas en la Plaza de América, con la bienvenida del rector Francisco Oliva Blázquez, quien estará acompañado por la vicerrectora de Estudiantes, Marián Morón Martín; el vicerrector de Campus Saludable y Deporte, Antonio Fernández Martínez; y el vicerrector de Cultura y Políticas Sociales, David Cobos Sanchiz, responsables de los vicerrectorados organizadores del evento.

A continuación, el estudiantado podrá disfrutar de una actividad deportiva y un desayuno saludable, así como de una actuación cultural en directo. Este encuentro con el rector y los vicerrectores, así como las actividades que le siguen, se celebrará también el martes 14 y el miércoles 15, en el mismo horario y lugar.

Respecto a las facultades y la Escuela Politécnica Superior, acogerán a sus estudiantes en distintos días asignados desde el 13 al 15 de septiembre. El lunes 13 darán la bienvenida oficial al alumnado la Facultad de Ciencias Sociales (10,30 horas) y la Facultad de Ciencias Experimentales (12,30 horas). El martes 14 será el turno de la Facultad de Humanidades (10,15 horas), la Facultad de Ciencias Empresariales (10,30 horas) y la Facultad de Ciencias del Deporte (12:30 horas). Finalmente, el miércoles 15, celebrarán este acto la Escuela Politécnica Superior (10,30 horas) y la Facultad de Derecho (12,30 horas). Estas actividades de bienvenida tendrán lugar en el Paraninfo. El aforo estará limitado en función de las restricciones sanitarias marcadas por la Comisión Covid-19 de la UPO, por lo que será necesaria una inscripción previa.

Desde el 13 al 16 de septiembre el estudiantado tendrá la oportunidad de visitar los distintos stands ubicados en la Plaza de América y en el Pasaje de la Ilustración sobre distintos servicios de la Universidad Pablo de Olavide: Área de Asistencia al Estudiante de Grado; Área de Empleabilidad y Emprendimiento; Servicio de Idiomas; Servicio de Deportes; Oficina para la Igualdad; Oficina de Voluntariado y Compromiso Social; Servicio de Extensión Cultural; Radiolavide; Consejo de Estudiantes (Ceupo); Asociación Celestino Mutis; Asociación Club de Bolsa; Asociación Ecologista Piensaupo; Asociación Intercambios UPO- ESN; Asociación Club de Debate.

Estos servicios ofrecerán, entre las 10,00 y las 13,00 horas, distintas actividades como charlas informativas y atención personalizada, tours guiados para estudiantes locales y extranjeros, paseo verde, visita al Campus de la mano del Ceupo, pruebas gratuitas de nivel de idiomas organizadas por el Servicio de Idiomas, encuentro con estudiantes de la UPO y egresados y egresadas, y visita a la Oficina de Voluntariado y Compromiso Social, Oficina para la Igualdad y Servicio de Atención a la Diversidad Funcional.

Las jornadas culminarán el jueves 16 con un día de convivencia en el Campus, en el que, a lo largo de la mañana, se celebrarán competiciones deportivas de baloncesto 3x3, vóley 3x3, pádel y pádbol. También el día 16 el alumnado podrá participar en un tándem lingüístico en el que además de practicar idiomas supone una oportunidad de conocer a otros y otras estudiantes y, por otro lado, RadiOlavide emitirá un programa en directo, a las 11,00 horas, desde el Pasaje de la Ilustración.

Finalmente, a las 20,00 horas, la comunidad universitaria podrá disfrutar de un concierto que se celebrará en el Paraninfo. Dado que el aforo del recinto es limitado por protocolo Covid-19, será necesario recoger las entradas previamente. La semana próxima se darán instrucciones precisas a este respecto.