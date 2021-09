El Consell reitera el seu compromís amb el moviment LGTBI

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres una declaració institucional per la qual "reitera el seu ferm compromís amb el moviment LGTBI" i manifesta que "sempre estarà del costat d'aquest col·lectiu i en contra d'aquelles persones que els agredeixen i dels discursos que fomenten aquestes agressions". "Les agressions són un problema social que ens interpel·la a tots i totes", ha apuntat en roda de premsa la vicepresidenta i portaveu, Mónica Oltra.

El Consell ha acordat sumar-se a les mobilitzacions convocades per a aquest dissabte, 11 de setembre, a València, Castelló, Gandia i Alcoi.

Per a Oltra, les agressions que s'estan produint contra el col·lectiu de persones LGTBI "han de tractar-se com un problema social de caràcter comunitari, que estem veient que es repeteix en els últims temps".

"No parlem només d'atacs a persones per la seua identitat o orientació sexual, perquè quan maten o agredeixen una persona ens estan agredint a tota la societat valenciana. Per tant, es tracta d'un problema gravíssim que ens interpel·la a totes i tots", ha dit.

La vicepresidenta ha recordat que des del Consell s'ha impulsat un marc normatiu per a la protecció i la defensa de les persones d'aquest col·lectiu, amb normes com l'aprovació de la llei Trans o la Llei d'Igualtat de les Persones LGTBI.

Així mateix, s'ha creat la xarxa Orienta, amb oficines a València, Alacant i Castelló de la Plana, que tenen per objectiu l'assessorament i atenció integral a les persones d'aquest col·lectiu en els diferents àmbits en els quals puguen necessitar ajuda, entre altres mesures.