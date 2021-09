Benalal critica el "ensañamiento" contra él mientras no hay represalias contra Pérez-Ribas y Méndez

Así se ha expresado Benalal en una valoración inicial para Europa Press después de que el grupo de Cs en el Parlament haya votado y aprobado con mayoría absoluta su expulsión. Benalal es secretario segundo de la Mesa del Parlament, con lo que perderá esta condición de miembro de la Mesa.

Benalal ha recordado que el origen de esta situación fue una acción tomada entre tres diputados de Cs, a iniciativa de uno de ellos, lo que ha provocado "tal ensañamiento sólo contra mí y nada contra los otros dos".

Además, el diputado -pasará a ser ahora diputado no adscrito- ha argumentado que el único beneficiado por un eventual cambio de portavocía hubiera sido Marc Pérez-Ribas. "Me consta que las razones reales que nadie quiere asumir van mucho más allá de los actos que se me puedan reprochar", ha apostillado.

Con lo sucedido, Cs se quedará con cuatro diputados en lugar de los cinco actuales.

La expulsión del grupo parlamentario se produce tres meses después de la expulsión del partido. Se consideró a Benalal "instigador" de la maniobra para quitar a Patricia Guasp la portavocía.

Guasp ha registrado este viernes un escrito dirigido a la Mesa en el que comunica la expulsión de Benalal del partido y del grupo. Según indica, esta mañana se han reunido los cinco miembros del grupo y han deliberado sobre la expulsión. También aduce que el diputado "ha podido manifestar lo que consideró oportuno".

A continuación Guasp informa a la Mesa de que se ha aprobado por mayoría absoluta la expulsión de Benalal. Cabe recordar que los números hacían necesario contar con el voto a favor de al menos uno de los dos diputados que habían firmado junto a Benalal el escrito para relevar a Guasp como portavoz: Marc Pérez-Ribas -quien es portavoz adjunto- y Jesús Méndez.

El escrito firmado por Guasp también remarca que Benalal ya no puede representar al grupo y por ello, solicita a la Mesa que actúe en consecuencia aplicando el reglamento -lo que implica la salida de Benalal del órgano-.

Tras su expulsión del partido en mayo, Benalal afirmó que sus relaciones con el partido no estaban "rotas" y a lo largo de estos meses ha continuado ejerciendo como miembro de la Mesa.